10 de junio del 2005. Hace 15 años

A PARTIR DEL 2006 TODA VENTA PAGARA ADELANTADO EL IGV

Hasta fin de año sólo se afectará a determinados productos y sin considerar operaciones de las personas. Incluyen a 272 nuevas empresas mayoristas como agentes de percepción para fiscalizar a minoristas

10 de junio del 2010. Hace 10 años

HAY AHORROS POR S/. 100 MIL MLLS. SIN GANAR PLATA

Hay 164 alternativas financieras que en mayo tuvieron una rentabilidad de -0.9%, en promedio. Banca solo brinda opciones para administrar patrimonios a partir de US$ 50 mil. ING dice que se puede obtener S/. 50 mil en tres años y medio a partir de S/. 1,000. Inversionistas podrán apostar a 600 acciones de Perú, Chile y Colombia. ¿Usted es de los que tienen excedentes y no sabe cómo sacarle el jugo a su dinero? No se deprima, su caso es el de muchos peruanos que tienen casi dormidos S/. 100 mil millones, obteniendo por sus recursos en más de una oportunidad una rentabilidad casi nula.

10 de junio del 2015. Hace 5 años

BANCA TIENE 2.7 MILLONES DE CLIENTES PREFERIDOS

A partir de agosto comenzará a operar el dinero electrónico. El acceso de los peruanos a servicios y productos bancarios aumentó en últimos años, pero la exclusión financiera aún sigue presente más de lo que se cree. El Gobierno lanzará el plan nacional de inclusión financiera.

10 de junio del 2015. Hace 5 años.- Publicidad en Internet marcará récord en 2015 Moverá más de S/. 250 millones y por primera vez representará el 10% del total de la torta publicitaria.

10 de junio del 2019. Hace 1 año

YA HAY 94,000 AFILIADOS DE AFP QUE SE GASTARON TODO EL FONDO QUE RETIRARON

A TRES AÑOS DE LA LEY QUE PERMITE DISPONER HASTA DEL 95.5% DE FONDOS Se han retirado S/ 19,396 millones que se destinaron en buena parte a pago de deudas y consumo corriente. El dinero se está yendo a un ritmo de 13% al año, estima Protecta Security.