10 de febrero del 1995, hace 25 años

EE.UU. PIDE A ECUADOR QUE NEGOCIE CON PERU SOLUCION AL CONFLICTO

Gobierno peruano rechazó pedido de tregua humanitaria de Durán-Ballén, porque constituye una maniobra para prolongar la presencia de tropas enemigas en nuestro territorio.

10 de febrero del 2000, hace 20 años

Ante invasiones: CONFIEP GOBIERNO DEBE SER FIRME EN DEFENDER PROPIEDAD PRIVADA

Roque Benavides afirmó que nada puede justificar que no se respete la propiedad privada. Señaló que pasarán algunos meses para que la población pueda sentir la recuperación económica.

10 de febrero del 2005, hace 15 años

EXCESO DE DOLARES ES DE US$ 300 MLLS. CADA MES

Dicho excedente explica caída del tipo de cambio. Banca considera que intervención del BCR es conveniente si no va contra tendencia del mercado. Banco Central evita que dólar se acerque a S/. 3.25

10 de febrero del 2010, hace 10 años

AUMENTO DE COMBUSTIBLES ES INEVITABLE

MEF preocupado de que le falten S/. 2,000 millones para subsidio si crudo llega a US$ 80. Critican fondo de estabilización de precios. Los combustibles subirían en 25% si el Gobierno no interviene. Refinerías pierden US$ 80 millones. El incremento del precio del petróleo y su impacto en la economía tienen bastante preocupado al MEF, al parecer, más que las presiones de las Fuerzas Armadas y Policiales por aumento de sueldos.

10 de febrero del 2015, hace 5 años

SALARIO MÍNIMO PUEDE SUBIR S/. 75

Informe del Consejo Nacional de Trabajo ya planteó incremento de 10%. Empresarios proponen que aumento sea de S/. 50. Un informe del Consejo Nacional de Trabajo analizó que el último incremento de la remuneración mínima vital no tuvo ningún impacto en elevar la informalidad. En el Ejecutivo se estima que una nueva alza beneficiaría a 800,000 trabajadores. El presidente Humala dijo que la “necesidad de revisar el salario mínimo es un tema en el que hay consenso entre las fuerzas políticas”. El MEF dijo meses atrás que aumento recién se daría en el 2016.