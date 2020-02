1 de febrero del 2000, hace 20 años

FUJIMORI: AUN HAY DISCREPANCIAS PARA FIRMAR ACUERDO CON FMI

Sin embargo señaló que espera suscribirlo este mes. Reveló que inflación en enero fue 0.1% y que el PBI creció 8.5% en diciembre. Se evitará que Mivivienda genere mayor déficit fiscal.

1 de febrero del 2010, hace 10 años

ESTADO BUSCA AHORA PRODUCIR MEDICAMENTOS

Instituto Nacional de Salud elabora estudio de factibilidad para elaborar medicinas que no se importan y también las de alto costo. El Ministerio de Salud no dará marcha atrás en publicar los precios de los medicamentos, pese a las protestas de los laboratorios. A lo mucho, está dispuesto a no solicitar el precio de almacén para no atentar contra el secreto comercial.

1 de febrero del 2019, hace 1 año

ALICORP COMPRA INTRADEVCO POR US$ 490 MLLS. Y SAPOLIO PODRÍA SER UNA MEGAMARCA

SE CONVIERTE EN LA MAYOR ADQUISICIÓN DEL BUQUE INSIGNIA DEL GRUPO ROMERO EN EL PERÚ Ahora tendrá el 55% de participación del mercado de productos para el cuidado del hogar. Manejará diez marcas. En 60 días, estará listo el plan de negocios que se desarrollará y que incluirá inversiones relevantes. Le tomó unos meses cerrar la compra, pero Intradevco Industrial, que tiene entre sus productos estrella a Sapolio y Dento, era una empresa a la que Alicorp tenía hace años en la mira. En menos de un año integrará ambas compañías.