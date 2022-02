Para Gladys Tejeda, una maratón se empieza a correr cuatro o cinco meses antes. Por eso, para lograr el sexto puesto y obtener un récord sudamericano durante la Maratón de Sevilla 2022, fueron necesarias hasta 20 semanas de preparación.

“Entreno casi todos los días y lo he hecho así durante los últimos 13 años”, comenta Tejeda a Gestión desde España.

¿Pero qué pasa por la mente de la corredora peruana más exitosa cada vez que se acerca a la meta?

Punto de partida

“Faltando una semana para la competencia, entras a una especie de paz. Ese tiempo es de concentración y de cuidado para llegar bien a la competencia”, dice la maratonista.

Una vez en la pista, las cosas cambian. “La mente se concentra en el ritmo, en las estrategias del entrenador, en cada kilómetro avanzado”, apunta Gladys. “En algún momento hay altibajos, se siente el cansancio, pero tu voz interior te dice: Estoy preparada para esto, tengo que soportar”.

Y es que, para esta carrera, Tejeda tuvo que someterse a entrenamientos extremos. No solo fueron en el Perú, sino que se trasladó a Kenia para aprender in situ cómo se preparan en una de las potencias de atletismo. “Los africanos nos llevan 30 o 40 años de adelanto en este deporte. Por eso con mi entrenador hemos optado por ir allá. Es un país complicado, además que se tiene que dejar la casa y la familia”, indica la atleta.

“Ya en la pista, recuerdo todo lo que hice en los entrenamientos. Si lo hice tal y como me lo dijeron, la alimentación, el descanso, el aspecto psicológico, entonces nada debe fallar. Todo tiene que estar fríamente calculado”.

Mitad de carrera

Pero más allá de los entrenamientos, prepararse para una maratón requiere de inversión. Según Tejeda, competir en una carrera en el extranjero puede costar entre S/120,000 y S/150,000. “Lo ideal es estar un tiempo antes en el lugar donde se realizará el evento. Esta vez en Sevilla hemos hecho un campamento de cinco semanas, que es un tiempo corto para una competencia de ese tipo”, cuenta.

Para Tejeda, el apoyo de la empresa privada ha sido clave para llevar su carrera a este nivel. “Toyota, por ejemplo, me apoya con la movilidad. Gracias a eso no entreno en un solo lugar y he conocido otras rutas fuera de Huancayo. Además, Nike me provee con indumentaria y zapatillas y me mantiene al día con esa tecnología que cambia cada tres meses”, señala.

Además de las mencionadas, Tejeda cuenta con el auspicio de Diners Club. “Un 60 a 65 por ciento de mi presupuesto anual lo cubre la empresa privada”.

Pasando la meta

Aún en España, Tejeda se toma estos días de descanso después de la difícil competencia. Según la atleta, la recuperación del cuerpo del deportista puede tomar de un mes a un mes y medio. “Es como llegar a la cúspide y luego ir bajando de a pocos”, explica.

Estos días serán de calma para la medallista nacional, hasta que vuelva a sentirse en su mejor forma. “Pero tiene que hacerse de forma gradual”, acota la campeona. “Luego, ya puedes empezar a entrenar y pensar en el siguiente objetivo”, finaliza.

EN CORTO

Patrocinios. “Lo que buscamos con Gladys es que pueda enfocarse al 100% en lo deportivo mientras nosotros potenciamos su imagen”, sostiene Julio Medina, CEO de Inyogo. “Las marcas que la acompañan ya van por su cuarto año con ella. Esto demuestra el poder que tiene un patrocinio a largo plazo en los resultados deportivos”, agrega.