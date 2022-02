Un NFT quiere decir Tokens no fungibles (Non Fungible Tokeno, por su siglas en inglés), que es un certificado digital de autenticidad de productos digitales que se compran mediante la tecnología blockchain, la misma que se emplea en las criptomonedas.

Los bienes no fungibles son aquellos que no son sustituible y no se gasta al utilizarse, como una obra de arte que es una pieza única y que no puede ser intercambiable con el dinero o el oro. Una obra de arte no es equivalente a otra y, por lo tanto, no se pueden simplemente intercambiar como pasa con un billete.

Estos bienes digitales no fungibles se asocian a un único archivo digital. Se ha construido una nueva forma de expresión digital que ha disparado el mercado de arte en 2021.

¿QUÉ ES UN NFT?

Se define como NFT a un “certificado digital único, de un activo digital que no podrá consumirse ni sustituirse. Para registrar la propiedad del bien se utiliza una cadena de bloques, que permite de forma segura la transferencia de los datos digitales, como una obra de arte o un objeto de colección, explica el portal Xataka.

La “cadena de bloques” se refiere a una blockchain, una tecnología que permite la transferencia de datos digitales de forma codificada y descentralizada, lo que le asigna absoluta seguridad. El término blockchain siempre ha estado vinculado con las criptomonedas, pero ahora también se asocia a este tipo de bienes digitales.

El precio de estos bienes no fungibles digitales depende de lo que la gente le quiera dar, y ahora que está de moda podemos ver que hay gente que paga 260, 000 dólares por el dibujo de una roca adjunto a un NFT.

¿CÓMO FUNCIONA NFT?

El funcionamiento de un NFT es sencillo. Una imagen, un video, música, un audio, un texto, un tuit o un archivo comprimido determinado obtiene un identificador en el que se registra el nombre del autor, su valor inicial y su historial de ventas, entre otros metadatos. Este bien no fungible, que no se puede duplicar, ni se consume con su uso, ni se puede reemplazar por otra cosa, ha desatado este año una auténtica fiebre en forma de criptoarte.

Los bienes se registran mediante un contrato inteligente que les asigna un número único, lo que proporciona tranquilidad a su propietario frente a posibles réplicas. Este registro contiene los datos del propietario y del creador, lo que permite preservar por igual los derechos de autor.

Bored Ape Yacht Club es otra de las colecciones más populares de criptoarte vendido como NFT en la actualidad. (Foto: Gargamel, Gordon Goner, Emperor Tomato Ketchup and No Sass)

¿TODO PUEDE SER UN NFT?

Mayor énfasis del desarrollo de los NFT se da entorno a la compra y venta de obras digitales. En el caso de los memes son un elemento primordial en la cultura pop digital actual, que son explotados en estrategias de marketing. A continuación, algunos casos de compra de NFT, de acuerdo con el portal The Conversation.

El fundador de Twitter, Jack Dorsey, vendió a comienzos de 2021 como NFT el primer tuit de la plataforma (de su autoría) por casi 3 millones de dólares.

El famoso Nyan Cat en versión GIF fue transado en 600,000 dólares e incluso videos de la NBA sobre las mejores jugadas han alcanzado precios sobre los 100,000 dólares.

El meme conocido como Disaster girl, la foto de la icónica niña que sonríe en primer plano mientras de fondo arde una vivienda, fue vendido por casi medio millón de dólares.