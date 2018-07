PwC: "Las EMA siempre se preocupan por ir un poco más allá"

Foto 7 |¿SABES CÓMO TRATAN TUS JEFES A TUS EMPLEADOS? El clima laboral y la salud de tu política de Recursos Humanos se puede ver también a través de los mandos intermedios de tu empresa. A través de las características de los jefes de equipo, de los mandos intermedios, es posible saber cómo gestionas tu negocio. 'Dime cómo son tus jefes y te diré cómo es tu empresa'. ¿Cuestión de presión? Viendo qué potencian esos jefes, a qué le dan importancia, cómo tratan a sus equipos... esto te va a decir mucho de tus políticas de Recursos Humanos. Si son personas que presionan mucho: o tienen mal perfil, o se les está presionando mucho desde la dirección general de la empresa, y eso indica que algo no funciona bien en tu empresa. Todos hemos oído de empresas de las que nos dicen: no te vayas a trabajar ahí que la presión de los jefes es inaguantable... Todo ello influye en que los profesionales que contrates duren mucho o poco en tu empresa. La rotación, bajo lupa. Otro elemento que también puedes manejar para analizar la calidad de tus políticas de Recursos Humanos, sobre todo para estudiar la calidad de tus mandos intermedios, es preguntarte qué hay detrás de la rotación en tu empresa. ¿Aprovechas la salida de las personas de tu empresa para poder entender las razones? A lo mejor ese empleado no se encuentra bien –porque no se considera suficientemente remunerado, porque no encuentra que el plan de carrera que le ofreces encaje con él, porque tenga unas expectativas de la empresa diferentes a las reales–, pero también te puedes encontrar con que tiene un mal jefe. A lo mejor estás despidiendo a un empleado porque crees que no rinde, pero resulta que detrás lo que hay es un mal jefe que no le saca partido.