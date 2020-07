Alguien me preguntó hace poco si, en lugar de ahorrar su devolución de impuestos y su cheque de estímulo gubernamental, debería gastarlo en ayudar a impulsar la economía. Otra persona preguntó cómo equilibrar la ayuda a los demás con el pago de deudas y el aumento de los ahorros personales.

Ambas son preguntas con las que muchos estadounidenses están lidiando. Entre el deseo de apoyar a la propia comunidad durante la pandemia y el deseo de contribuir a organizaciones que luchan contra el racismo y la opresión sistémica, hay una gran exigencia de nuestro tiempo, atención y dinero.

El imperativo es ser generoso sin causar una crisis financiera.

Póngase primero su propia mascarilla de oxígeno financiero

Antes de centrarse en otras metas financieras, lo ideal sería tener al menos seis meses de gastos básicos de manutención ahorrados en un fondo de emergencia, no tener deuda de consumo y contar con un plan de pensión en constante crecimiento. Pero esto distaba mucho de la realidad para millones de estadounidenses incluso antes de que una pandemia asolara al mundo y EE.UU. registrara niveles de desempleo impresionantemente altos.

Incluso sin calificar en todos esos puntos, aún puede ajustar su presupuesto para ayudar a las causas que más le importan. Sin embargo, es importante tener una referencia preparada antes de centrarse en donaciones caritativas.

Asegúrese de tener ahorrado al menos un mes de gastos básicos de manutención (la famosa regla de los US$ 1,000 en un fondo de emergencia para el pago de deudas está tremendamente desactualizada). Por supuesto, el objetivo es seguir aumentando su fondo de emergencia, pero un mes de gastos básicos antes de comenzar a ayudar financieramente a una organización benéfica es una buena referencia. También debe ser capaz de pagar todas sus deudas antes de dar una mano. Si no tiene esa capacidad, concéntrese primero en donar de otras maneras.

Ofrezca su tiempo y habilidades en lugar de efectivo

Las órdenes de confinamiento pueden hacer que sea difícil acudir físicamente, pero es posible que pueda ayudar a diferentes causas virtualmente. Busque en el sitio web de alguna organización o comuníquese por correo electrónico o redes sociales para ver en qué tareas se necesita ayuda. Mejor aún, ingrese una sugerencia sobre cómo puede ayudar a resolver alguno de sus problemas. Habilidades de voluntariado como hacer gráficos para redes sociales, redactar copias para un boletín o campañas de correo, hacer llamadas telefónicas, organizar solicitudes entrantes o gestionar la logística.

Pida donaciones en lugar de regalos

La iniciativa de pedir donaciones en lugar de obsequios puede ser una táctica particularmente útil. Si va a celebrar un cumpleaños, una festividad o una boda, converse con seres queridos que normalmente le darían regalos y pídales que hagan donaciones a su nombre, o puede iniciar usted mismo una campaña en las redes sociales para recaudar donaciones. Solo asegúrese de hacerlo con anticipación, antes de que alguien tenga tiempo de ir de compras.

Busque programas de donaciones 1+1

Si usted tiene la solvencia financiera suficiente para hacer una donación, puede aumentar ese dinero a través de programas que igualan las donaciones, ya sea preguntando a su empleador o estando atento a empresas y figuras públicas que ofrecen igualar las contribuciones de las personas. Un estudio reciente de Double the Donation, una herramienta que ayuda a las empresas en este tipo de iniciativas, afirma que más de 18 millones de personas en Estados Unidos trabajan en compañías con programas de donaciones 1+1 y que 65% de las compañías pertenecientes a Fortune 500 ofrece este tipo de programas.

Done las recompensas de sus tarjetas de crédito

También puede usar sus patrones de gastos regulares para generar un poco más para caridad. Muchos portales de recompensas de tarjetas de crédito le permiten donar su devolución de efectivo, puntos o millas a organizaciones benéficas. Inicie sesión en el portal de su tarjeta de crédito para buscar la opción. Si no la ofrece, siempre puede canjear por devolución de efectivo y luego donar ese dinero a una organización benéfica.

Compre en tiendas locales

Una de las mejores formas de apoyar no solo a organizaciones benéficas sino también a su comunidad local en este momento es comprando frecuentemente en pequeños negocios locales. En lugar de comprar un libro en Amazon, considere comprarlo en su librería local. Si no hay ninguna, puede usar Bookshop.org, que ayuda a las librerías locales. La circulación de dinero en su economía local puede ayudar a que esas tiendas se mantengan abiertas después de la pandemia y fortalecer a su comunidad en general.

Las donaciones pequeñas pero constantes son importantes

Quienes están en condiciones de hacer contribuciones caritativas, deberían considerar seriamente inscribirse como donante regular en lugar de solo hacer un pago único. No sorprende que muchas organizaciones reciban la mayor parte de los fondos durante la temporada de festividades o cuando ocurre una crisis importante. Según la encuesta 2019 Why America Gives, de Classy, alrededor de 30% de las donaciones anuales se produce en diciembre, cuando la temporada de festividades tiende a resaltar el espíritu generoso de las personas. Pero comprometer una donación regular puede ayudar a estabilizar el flujo de efectivo para una organización, lo que podría ser particularmente beneficioso si desea apoyar a una organización sin fines de lucro más pequeña.

Incluso si no puede contribuir con un cheque de muchos ceros a sus causas favoritas, aportar con formas más pequeñas realmente puede sumar.