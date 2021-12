Todo gran poder viene conlleva una gran responsabilidad y la industria del cine tiene sus esperanzas puestas en que la nueva película de Spider-Man sirva para reanimar a Hollywood y disparar los ingresos de taquilla, tras los duros golpes de la pandemia.

Las predicciones son esperanzadoras para “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, que llega esta semana a los cines, con estimados de que alcanzará una recaudación de US$ 150 millones o más solo en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana del estreno.

Pese a la recuperación gradual de las salas de cine este año, ese sería claramente el mayor éxito de taquilla para un estreno de Hollywood desde “Star Wars: The Rise of Skywalker”, en diciembre del 2019, antes de la pandemia.

Desde entonces, ningún filme ha superado los US$ 100 millones en su debut.

“Todo el año la industria ha estado dando un paso hacia adelante, y luego dos pasos para atrás. Cómo le vaya a ‘Spider-Man’ es realmente importante”, dijo el analista de Comscore Paul Dergarabedian.

“Spider-Man: Sin Camino a Casa” es la tercera aparición de la estrella británica Tom Holland como el famoso hombre araña, interpretado en películas anteriores por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El filme original de “Spider-Man”, con Maguire en el 2002, fue la primera película en la historia del cine en recaudar más de US$ 100 millones en su fin de semana de estreno.

En la alfombra roja para el estreno mundial en Los Ángeles el lunes pasado, Holland enumeró los méritos de la última película y destacó entre ellos la “nostalgia y “la celebración del cine”.

La historia continúa directamente donde quedó en “Lejos de casa”, la franquicia del 2019 en la que el villano Mysterio desenmascara públicamente a Peter Parker.

Parker lucha para recuperar su anonimato, con la ayuda de otro popular personaje de Marvel, Doctor Strange.

“Batman, Superman y X-Men son las únicas series que han llegado tan lejos, este es el noveno episodio. Es increíblemente popular. Por lo que vamos a ver un gran fin de semana”, señaló el analista David A. Gross, al frente de Franchise Entertainment Research.

“Buena racha” de Sony

Aunque el 2021 está en camino de duplicar la taquilla de los cines el año pasado, de plena pandemia, ha habido más fallos que éxitos.

Filmes dirigidos a audiencias más adultas, como el remake de “West Side Story” por Steven Spielberg el fin de semana pasado, han tendido al fracaso.

E incluso la normalmente confiable franquicia de superhéroes de Marvel, ha sufrido.

Películas con críticas mediocres como las recientemente recibidas por “Eternals”, se estrenaron con una recaudación alrededor de los US$ 70 millones, una cifra ínfima para los estándares de Marvel.

Mientras que Disney tiene los derechos cinematográficos de la mayoría de los personajes de Marvel, su rival Sony controla los de Spider-Man.

Y el mayor éxito de taquilla de Estados Unidos y Canadá para un estreno desde que comenzó la pandemia fue precisamente para “Venom: Let There Be Carnage”, una secuela basada en la némesis de Spider-Man.

Para los analistas no es coincidencia que Sony, el único gran estudio “tradicional” de Hollywood que no tiene su propio servicio de streaming, acumule muy seguramente tras este fin de semana los dos mejores estrenos de la pandemia.

“Esta es otra gran victoria para Sony, ha tenido una buena racha. Ciertamente el no tener tantas opciones para salir por streaming, les ha dejado en buena posición y ha hecho que sus películas sean más exitosas”, aseguró Dergarabedian.

“Largo camino”

Pero pese a la emoción alrededor de la nueva edición de Spider-Man, Gross advirtió que la recuperación de la industria “tiene aún un largo camino por delante”, especialmente ante el temor de una nueva ola de casos de COVID-19 por la variante ómicron.

“Incluso si ‘Spider-Man’ gana US$ 130 millones o US$ 150 millones (en la taquilla norteamericana este fin de semana) o más, seguramente habría recaudado más si las condiciones de salud estuvieran dadas”, dijo.

Para que llegue a los US$ 1,000 millones en todo el mundo, a la película debe irle bien en China, donde aún no tiene una fecha de lanzamiento. “Va a ser excepcional. Pero no creo que se trate de un progreso y que ya estemos de vuelta, y todo bien”, añadió.