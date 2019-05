Proyecto de ley de cine: Incentivos fiscales e impacto en la industria

La noche del jueves 2, el pleno del Congreso sometió a debate el proyecto de nueva Ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica y el Audiovisual sin demasiado éxito, pues el dictamen pasó a cuarto intermedio. ¿Qué puntos involucra el proyecto? ¿Qué impacto tendría en el mediano plazo en el dinamismo de la economía?

En esencia, la iniciativa tiene –como eje central– la ampliación de fondos destinados al cine y audiovisual de 2,000 a 6,000 UIT. Esto es, unos S/ 25.68 millones considerando el valor actual de 1 UIT (S/ 4,200). Bajo este esquema, se exige destinar por año no menos del 40% del total de dichos recursos al incentivo de la industria del cine en regiones.

Incentivos

El proyecto propone un régimen de incentivos fiscales a la inversión nacional y también extranjera. Según detalla el documento, las personas naturales y/o jurídicas que aporten económicamente a proyectos cinematográficos o audiovisuales pueden deducir como gasto hasta el total de lo aportado para determinar su renta neta imponible. Eso sí, el monto a deducir no puede superar el 20% del impuesto a la renta neta que corresponde al año fiscal en que se efectuó el aporte.

En caso de personas naturales y/o jurídicas de otra nacionalidad que realicen obras en nuestro país, pueden beneficiarse con un crédito fiscal equivalente al 20% de todos los gastos realizados, a condición de que hubieran contratado con sociedades peruanas de servicios cinematográficos. Este crédito puede ser usado en la declaración jurada anual de impuesto a la renta e incluso ser transferido a otra persona natural y/o jurídica para tal propósito.

Comparativa regional

Con lo que propone el proyecto de ley, el monto mínimo del fondo asignado para el cine y el audiovisual se aproxima a los recursos que destinan otros países de la región. Pues, con la ley vigente, lo que se desembolsa en Colombia o Chile excede cuatro veces o más lo fijado en nuestro país. Por lo cual, según el documento del dictamen, se considera pertinente triplicar la asignación de recursos para el fomento de la industria.

Repercusiones

De aprobarse, la repercusión de la iniciativa sería tangible. En su estudio “Impacto Económico del Sector Cinematográfico y Audiovisual y Análisis Costo-Beneficio de la Implementación del proyecto de la Ley de la Cinematografía y el Audiovisual”, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico concluye que, en función de los S/ 25.68 millones invertidos, los impactos directos, indirectos e inducidos sobre otros sectores ascienden a S/ 4.06 millones sobre el valor de la producción de la economía.

Es decir, por cada S/ 1 millón en el sector se genera un incremento productivo de más de S/ 4 millones a nivel agregado en la economía.

Es así que la utilización de 6,000 UIT produciría un crecimiento de S/ 104.26 millones sobre la producción nacional, y otro de S/ 49.56 millones sobre el ingreso nacional. Esto además de la creación de 1,464 puestos de trabajo: por cada S/ 1 millón invertido se obtienen 54 puestos de trabajo adicionales.

La investigación indica, no obstante, que estos efectos podrían ser mayores. La estimación no incluye los movimientos económicos realizados durante el proceso de producción de filmes no estrenados.

Tampoco registra el valor agregado generado por cintas distribuidas en circuitos de exhibición no comerciales.