Los propios fans de Disney protestan por algunas películas

Después del pobre desempeño de 'Han Solo: Una historia de Star Wars' —película que será la primera de la saga en perder dinero—, Disney enfrenta críticas sobre cómo está manejando una de las franquicias más lucrativas de Hollywood.

La compañía lidia con informes de que su próxima película independiente de 'Star Wars' podría retrasarse y una iniciativa de una facción de fans para que se rehaga 'Los últimos Jedi', estrenada en diciembre.

Para Disney, las protestas de la ferviente base de seguidores de la serie no son nada nuevo. Pero la compañía era menos vulnerable a los ataques cuando tenía antecedentes impecables.

Después de una débil actuación de 'Solo' y ventas decepcionantes de los juguetes de 'Star Wars' en la última temporada de fin de año, hay más evidencia que nunca de que la gente se está cansando de la franquicia. El crecimiento de las redes sociales también ha facilitado las quejas de los fanáticos.

"En el gran esquema de las cosas, cada película de ‘Star Wars’ ha generado cierta polémica por lo apasionada que es la base de fans", dijo Shawn Robbins, analista jefe de la firma de investigación Box Office Pro. "Es más evidente ahora que las redes sociales llevan esas voces al frente".

Problemas de producción

El estudio de 'Star Wars', Lucasfilm Ltd., que Disney adquirió por US$ 4,000 millones en el 2012, ha tenido una serie de problemas de producción que se divulgaron. Desde el 2014, cuando el máximo ejecutivo, Bob Iger, delineó planes para filmar tres episodios y "al menos tres" películas derivadas, los films han necesitado nuevas grabaciones, reescrituras o cambios de director.

Con 'Solo', Disney cambió de rumbo en plena producción y trajo a Ron Howard como director de reemplazo, potencialmente su medida más costosa hasta ahora. Y la táctica no valió la pena frente a los resultados de taquilla. El estudio finalmente tendrá que amortizar US$ 50 millones por la película, según Barton Crockett, analista de B. Riley FBR Inc.

Esos tropiezos fueron seguidos por la noticia publicada en el sitio web de cinematografía Collider de que la siguiente película derivada está ahora en espera. Pero una persona cercana a los planes de Disney dijo que no es exacto que se hayan frenado las derivadas. Todavía hay muchas películas en desarrollo, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son privadas.

Disney, con sede en Burbank, California, dijo que no hace comentarios sobre rumores relacionados con 'Star Wars'.

Pese a que algunas campañas por redes sociales son difíciles de dimensionar (la destinada a rehacer "Los últimos Jedi" afirma haber recaudado decenas de millones de dólares en compromisos), Robbins no cree que Disney deba tomarlas a la ligera. Pero ahora tiene por delante un año y medio hasta la próxima entrega, lo que le da suficiente tiempo para reavivar el entusiasmo de los fans, añadió.