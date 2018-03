Productores de 'The Crown' piden disculpas por disparidad salarial de protagonistas

Los productores de la serie de televisión "The Crown" pidieron disculpas por pagar a la premiada actriz que interpretó a la Reina Isabel una cantidad menor que a su coprotagonista masculino, pero no dijeron nada sobre corregir el desequilibrio.

La compañía productora británica Left Bank Pictures reconoció la semana pasada que Claire Foy recibió un sueldo más bajo que Matt Smith, que interpretó al Príncipe Felipe, por las primeras dos temporadas de la serie de Netflix sobre la familia real británica.

La historia, el más reciente ejemplo de disparidad salarial en la industria del entretenimiento, acaparó titulares y motivó una petición para que Smith done la diferencia de su salario a "Time's Up", el movimiento que aborda el acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo, en Reino Unido.

"Queremos pedir disculpas tanto a Claire Foy y Matt Smith, brillantes actores y amigos, que se han visto en el centro de una tormenta mediática esta semana sin tener culpa", dijo Left Bank Pictures en una declaración.

"En Left Bank Pictures somos responsables por presupuestos y salarios; los actores no son conscientes de quién recibe qué y no pueden ser responsables del pago de sus colegas", añadió la declaración.

Ni Foy, Smith o Netflix han comentado la situación y el tamaño de la diferencia salarial no se conoce. "The Crown" es una de las series de televisión más caras jamás producidas, con un costo informado de US$ 130 millones por la primera temporada.

En la tercera temporada, otros actores asumirán los roles de la Reina Isabel y del Príncipe Felipe ya que los personajes van envejeciendo a medida que la historia ingresa en la década de 1970.