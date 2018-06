La primera casa impresa en 3D habitable y sostenible, el caso de 3D Housing 05

Karen Rojas Andia

¿Se imagina poder encargar una casa hoy, tenerla lista en las siguientes 48 horas y a un coste veinte veces por debajo de lo que establece el mercado? Los plazos de construcción interminables, años de hipotecas y sumas de dinero inaccesibles tendrían las horas contadas. El laureado arquitecto italiano Massimiliano Locatelli ha propuesto el prototipo de una casa impresa en 3D al que ha denominado 3D Housing 05.

El espacio compuesto por mezcla de cemento es a todos los efectos un apartamento de hormigón. Con paredes curvas y un techo con terraza, cuenta con una planta de 100 metros cuadrados de superficie divididos en una sala de estar, un dormitorio, un área para cocina y baño. En su aspecto externo la construcción es resultado de la configuración de las capas que ha producido la impresora; estructuralmente es a prueba de sismos.

La vivienda en 3D se ha convertido así en la más habitable hecha hasta la fecha. 3D Housing 05 marca de este modo el camino hacia una construcción sostenible. Esto porque, según Magazine Arquitectura, reduce los residuos de la construcción, aumentando la eficiencia del proceso y reutilizando materiales al final de la vida útil del edificio. Pues lo más interesante es, precisamente, que se puede demoler y, por tanto, reconstruir con el mismo material en el lugar deseado en poco tiempo.

Según Home Crux y New Atlas, una diferencia notable, en comparación con proyectos anteriores en 3D, es que esta casa está hecha con un manipulador robótico, montado sobre una base móvil en lugar de una impresora estática para una mayor flexibilidad en la construcción.

Renovación absoluta

Es por esto que cinco pilares en los que se basa el proyecto están listos para remover (en su sentido más absoluto) los antiguos cimientos de la arquitectura: creatividad, sostenibilidad, flexibilidad, asequibilidad y rapidez. Esto deriva, de acuerdo a Domus, en una vivienda que se puede modelar como se desea, construir con el reciclaje de su propia demolición, transportarse fácilmente, ser rápida de construir y resultar para bolsillos de potenciales usuarios bastante más económica.

En efecto, el costo de 3D Housing 05 rondaría los US$ 10,000 un monto abismalmente menor a diferencia de las construcciones más convencionales. De hecho, los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años, al punto de superar los US$ 200,000. Según McKinsey Global Institute, un tercio de las personas que viven en las ciudades encontrarán una vivienda digna fuera de su alcance debido a los costos para el 2025. Esto no toma en cuenta los métodos tradicionales de construcción.

La revolución de la impresión 3D

Hay otros proyectos , no obstante, que anteceden a 3D Housing 05.

Según TechCrunch, en marzo del 2017 Apis Cor produjo una casa impresa en 3D en solo 24 horas. Sucedió en pleno invierno en la pequeña ciudad rusa Stupino, y se hizo usando una impresora in situ (4.5 metros de largo con materias primas ya configuradas), lo que significa que el enorme costo y el obstáculo logístico para transportar piezas y materiales de construcción eran casi nulos. Solo un año antes, la empresa china HuaShang Tengda estableció su propio récord mediante la impresión 3D de una casa de dos pisos en un mes y medio.

Más allá de la velocidad con que fueron levantadas, la casa de Apis Cor se hizo por alrededor de US$ 10,000; en tanto que la de HuaShang Tengda se hizo con el 40% de los materiales que la construcción tradicional generalmente requiere.

Montaje

Considerada como la casa más alucinante jamás realizada en 3D, el proyecto fue presentado por Arup y CLS Architects en el Salone del Mobile de Milán. Para su realización se contó con el asesoramiento profesional de Italcementi, uno de los proveedores de cemento más grandes del mundo, en cuestiones de mezclas apropiadas para la correcta impresión.

Será esta empresa la que vuelva a montar la 3D Housing 05 en su sede de Bérgamo (Italia). El precio por m2 supera los US$ 1,000 aunque, Locatelli espera reducirlo a unos US$ 352.