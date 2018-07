“Los premios y taquillazos son siempre una cuestión del destino”

El Festival de Cine de Lima abre nuevamente sus puertas, y esta vez cuenta con Josué Méndez como su director artístico. Uno de los primeros aspectos que destaca es que habrá mayor número de películas peruanas en competencia.

Cuatro ficciones y tres documentales estarán en la carrera. “Nunca ha habido tantas películas nacionales en competencia”, comenta.

Además de la sección “Hecho en el Perú”, dedicada a la proyección de filmes nacionales, se ha creado “Tierra en Trance”, dedicada a lo que se produce en regiones.

En ese sentido, se hará una retrospectiva de los últimos 22 años del cine hecho en el interior del país y se pasarán las mejores películas.

En este marco, el también director de cine aprovecha para hacer un análisis de la producción nacional y los frenos que enfrenta la industria.

Los peruanos acuden a ver más el cine nacional si se compara con el caso de Chile. Sin embargo, ellos acaban de llevarse un Óscar. ¿Qué es lo que nos falta?

Independientemente de los premios y taquillazos, que son siempre cuestión del destino, no siento que se pueda juzgar lo que pasa en un país por eso.

¿Y qué ocurre en el Perú?

Lo que hay en el Perú es mucho entusiasmo de productores y directores para hacer sus películas. Cuentan con el apoyo de la empresa privada, pero hay un insuficiente apoyo estatal, me refiero a leyes.

¿Cómo debería ser la legislación?

Si uno revisa las de Chile, Colombia, Brasil, Argentina, es mucho más moderna. Hay leyes de mecenazgo que funcionan, en las que empresas privadas pueden invertir en arte y cultura, y tener un beneficio tributario y fiscal.

También hay otro tipo de apoyo…

Un porcentaje de la taquilla va a un fondo y este se usa para financiar el cine nacional.

Desde el Estado se intenta dar cierto apoyo…

Aquí hay el apoyo; funciona y bien, pero se sigue dependiendo del presupuesto nacional, que siempre es un problema.

¿Por qué?

Pues mañana ingresa un presidente, como nos pasó con Fujimori, que no pone ese ítem en el presupuesto y no tenemos nada. Mientras que con los otros mecanismos no dependemos del erario público sino de la propia economía del cine y el apoyo de empresas.

¿Y cómo marcha la tarea de atraer a productores de afuera para filmar en el Perú?

Aquí estamos en pañales, en comparación con Colombia y República Dominicana donde hay una legislación para ello. Si una productora va allí se le regresa un porcentaje de lo que invirtió. Hay varias cosas por mejorar para que la industria crezca más. Con ello, vendrán los premios.

¿Qué les falta a nuestros guiones?

Creo que estamos un poco en deuda, no tenemos la formación que tienen otros países. No tenemos una universidad de cine como en Chile y Argentina. La formación cuesta. Tenemos la Escuela de Cine, que está haciendo, creo, una buena tarea.

A pesar de todo logramos hacer buenas películas...

Buenas películas y de peso hay. Por ejemplo, la reciente “Rosa Chumbe”.