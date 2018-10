Premios Óscar: ¿cuánto gasta cada miembro para votar?

Desde 2015, la tarifa anual para elegir a los ganadores de la estatuilla dorada era de US$ 350, pero ahora la organización decidió sumarle US$ 100.

Fondos para el Museo

Según un mail de la Academia que luego reprodujo The Hollywood Reporter (THR) el lunes, el incremento sumaría a las arcas de la organización unos US$ 800 mil anuales.

El dinero extra sería para “aumentar los eventos para los miembros, las proyecciones de las películas que compiten y las reuniones en la zona de la Bay Area, Nueva York y Europa”, y para “asegurar que se mantenga la calidad de los programas disponibles”.

Sin embargo, según THR, muchos miembros no están muy contentos y aseguran que el dinero no es más que para ayudar al presupuesto del Museo de la Academia. “No es por el dinero, es porque no dicen para qué es en realidad. Creo que lo están haciendo para recaudar fondos para su museo, y está bien, pero deberían ser transparentes”, contó uno de los miembros al medio especializado.

Latinoamérica en Hollywood

En los últimos llamados, la institución con sede en Los Ángeles decidió abrirse a la diversidad tras varios escándalos, entre ellos el recordado #OscarSoWhite. Pedro Luque, director de fotografía, trabajó junto a Fede Álvarez en “Posesión infernal” (2013), “No respires” (2016) y “La chica en la telaraña”, que se estrena en pocas semanas en Uruguay. El director de fotografía también estrenó hace poco “Extinction”, una película de Netflix.

Red Iberoamericana de Prensa Económica

El Observador de Uruguay