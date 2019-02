Premios Óscar, una gala marcada por sorpresas y cambios en la industria

Pocas predicciones la tenían como ganadora del premio más importante de los Óscar. El último domingo, la película “Green Book” se llevó el mayor reconocimiento de la industria del cine luego de que los integrantes de la Academia la eligieran por encima de la favorita, “Roma”, seguida por ‘The Favourite’ y ‘BlacKkKlansman’.

La cinta, que cuenta la historia basada en hechos reales del pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali) y su chofer Tony Vallelonga (Viggo Mortensen) mientras se embarcan en una gira por el Deep South, se llevó en total tres estatuillas (mejor actor secundario y mejor guión original).

Para el crítico de cine Raúl Ortiz, en los últimos cinco o seis años las decisiones de la Academia no han estado exentas de polémica. Por ello, no sorprende la designación de “Green Book” como lo mejor de esa noche.

“Tiene todos los componentes que la hacen políticamente correcta. Posee un abordaje del tema racial bastante cercano a lo que buscan los integrantes de la Academia, un final feliz, y otros elementos”, explica. “Además, la decisión de los miembros votantes se mueve por la coyuntura”.

La película, dirigida por Peter Farrelly, fue realizada con un presupuesto de US$ 23 millones. Asimismo, llegó a recaudar US$ 144 millones en taquilla. Por el contrario, otras nominadas como “Black Panther” y “A Star Is Born” obtuvieron US$ 700 millones y US$ 425 millones.

Lo cierto es que las casas de apuestas no salieron precisamente ganando. “Roma” se situaba como la predilecta: pagaba cerca de dos dólares por cada siete apostados en su favor. “Green Book” secundaba (9/2).

Los caminos de “Roma”

A pesar de que “Roma” había arrasado en las galas antes del Óscar, como los BAFTA, los Golden Globes, entre otros, esta vez no le alcanzó. La película de Alfonso Cuarón ganó solo tres trofeos (mejor fotografía, mejor director y mejor película extranjera) de las 10 nominaciones que tenía.

Tampoco fueron suficientes los cerca de US$ 30 millones que Netflix desembolsó para ver la obra de Cuarón en lo más alto de la industria.

Según Ortiz, “Roma” tenía varios puntos en contra. “No era una película de Estados Unidos, no está en inglés, es en blanco y negro, es una cinta de narración pausada y, además, es de Netflix”, enumera el bloguero de Gestión.

Sin embargo, de acuerdo al experto, la Academia y los organizadores de festivales de cine se han dado cuenta de que el futuro del contenido audiovisual está en la red, un modelo sobre el que todavía hay resistencia.

Pero que una película proyectada en 1,100 pequeñas salas en el mundo (en comparación con las más de 4,000 de “Black Panther”) es un gran respaldo para Netflix.

Y no solo para esta compañía, aclara Ortiz, sino también para el cine latinoamericano. “De las últimas seis ceremonias, cinco han sido ganadas por mexicanos en la categoría mejor dirección”.



“No sé si en 10 años recordaremos a ‘Green Book’ como una gran película, pero ‘Roma’ será vista como una obra que empezó a cambiar la forma en que consumimos cine”, puntualiza.

El Dato Regalos. Ganen o pierdan, los 25 nominados se llevaron a casa diversos regalos valorizados en US$ 148,000. Viajes, sesiones de spa y productos comestibles hechos a base de cannabis (Los Ángeles legalizó el consumo recreacional en el 2018 ) son las novedades de este año.