Premio de lotería Mega Millions en EE.UU. alcanza los US$ 1,000 millones

FOTO 1 | Boletos de lotería. Si realmente quieres hacerte rico, no juegues a la lotería. Esta es una forma segura de quemar dinero rápido y los hábitos de los millonarios simplemente no incluyen una parada semanal en la tienda de conveniencia para comprar lotería. Tu oportunidad de ganar el Premio Mayor es de aproximadamente una en 292 millones. Esas estadísticas no están a tu favor. Echa un vistazo a las matemáticas: un cachito de lotería cuesta 25 pesos para el Sorteo Mayor semanal de la Lotería Nacional. Puede que no parezca mucho, pero si juegas dos veces a la semana durante un año y compras dos cachitos a la vez, habrás tirado más de 5,200 pesos por el desagüe. No desperdicies tu dinero duramente ganado en el azar cuando puedes ponerlo a trabajar en objetivos de creación de riqueza, como tu jubilación o una colegiatura universitaria. Si inviertes los mismos 5,200 pesos cada año a una tasa de retorno del 5 por ciento, y en 30 años tendrá 78,000 pesos más.