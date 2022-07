¿Quieres saber cómo te irá en lo que queda del año en lo que respecta a tu economía? Si la respuesta es sí, sigue leyendo esta nota que con tan solo tu signo zodiacal podrás saber que te deparan los astros para esta mitad de año que aún nos queda del 2022.

La tarotista Pochita, a quien puedes contactar al 940208167 o a través de su Fan Page: Buenavibraconpochita, nos dio sus vaticinios en lo que respecta a la economía y el dinero para los 12 signos del zodiaco.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril):

Ariel tienes que tener una gran imaginación para que puedas transformar tu trabajo en una fuente de buenos ingresos. Para eso, basta buscar tu creatividad en realizar tus tareas cotidianas.

Por otro lado, conseguirás trabajar con satisfacción y eficiencia en lo que tú quieres y serás admirado. Recuerda que Aries es el jefe y no acepta ser servil de sus subalternos. Los astros te acompañan y te irá todo bien.

Tu color: blanco

Tu número clave: 7

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo):

Tauro será un buen mes, sobre todo para el aspecto económico, porque te irá bien pero, sin embargo, siempre busca asesoría de un profesional para que todo te salga perfecto. Tendrás gran visión para los negocios y una eficiencia grande para cumplir con tus responsabilidades, todo estará de tu lado, puedes hacer tus inversiones sobre todo si se trata de acciones.

Tu color: marrón

Tu número clave: 23

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio):

Mi querido Géminis, los astros te recomiendan que lleves un control de tus gastos para que solo inviertas en lo que necesitas, no es momento de malgastar tu dinero y si tienes planes o proyectos de cambiar de empleo, es mejor que lo pienses antes de tomar una decisión definitiva.

Recuerda ser siempre precavido y hacer frente a todos los imprevistos que se te presenten en el camino de vida. Si tienes que firmar algún documento, algo que tiene que ver para tus ingresos, léelo bien, no te vayas a equivocar, léelo bien, no te vayan a estafar.

Tu color: guinda

Tu número clave: 33

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio):

Cáncer, te interesa mucho las finanzas y apostarás por todo lo que tiene que ver con acciones, de repente inversiones, puede ser bolsa o banco y todo lo que tiene que ver con inversiones, sobre todo en la parte de la minería. Recuerda que perdiste invirtiendo pero los negocios y las inversiones mejorarán y tus proyectos serán muy positivos.

Recuerda mantener las cosas en orden y ajústate a tus presupuestos.

Tu color: azul

Tu número clave: 29

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto):

Leo de repente quieres imponer tu autoridad ante los demás, pero te digo que el tarot dice que si tú tratas de imponer tus ideas o mandar a la gente, puedes tener problemas. Como jefe podrías ser o eres muy drástico y eso no te conviene para estar bien con tus trabajadores. Por otro lado, si tú decides tener otra inversión de actividad comercial, créeme que tendrás mucho éxito.

Como leonino eres generoso y encontrarás la forma perfecta de compartir tu dinero o tu bonanza, tu ganancia con los seres que amas.

Tu color: amarillo

Tu número clave: 18

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre):

Virgo tú eres muy metódico y todo lo calculas y lo prevees, por eso no es de extrañar que estés en tu mes bueno para triunfar en donde otros han fracasado ¡Tú triunfarás! Por otro lado, también a veces no estás conforme con lo que haces y siempre estás buscando nuevas metas, lo cual está muy bien. Te cuento que en este mes, en estos días tendrás éxito como vendedor o publicista.

Tu color: celeste

Tu número clave: 7

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre):

Mira mi querido Libra, tu mayor deseo es tener independencia económica. Si tú trabajas dependiente de alguien es el momento para que vayas pensando en tener un negocio propio y ser independiente. Para ello, deberás tu duplicar tus esfuerzos para lograr este año nuevos desafíos que tú mismo te propones y que tienen que ver mucho con intereses económicos. Todo depende de tu gran esfuerzo, tú tienes mucho talento para aportar nuevos proyectos y nuevas ideas. Tú visión es para los negocios y estará muy pero muy buena.

Tu color: plomo

Tu número clave: 10

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre):

Escorpio tú tienes una gran capacidad intelectual pero tu curiosidad te va a inducir a buscar nuevas alternativas para demostrarle a todos los que te rodean tu gran talento. Los negocios de repente, mi querido Escorpio, no son tu fuerte, pero ante la posibilidad de aumentar tus ganancias estarás atento para obtener ventaja, también tendrás una posible sociedad con una persona que te hará reflexionar y tomarás la decisión oportuna.

Tu color: morado

Tu número clave: 12

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre):

Sagitario estás haciendo buenas inversiones, sobre todo con lo que tiene que ver con metales. Es un momento oportuno para que prosperes, progreses y sigas invirtiendo para que más adelante recibas tus ganancias, ya sea tus dividendos, ya sean tus acciones liberadas o ya sea todo lo que te proyecte a un gran éxito y a un gran triunfo.

Recuerda que para ti no es conveniente realizar sociedades mi querido Sagitario

Tu color: crema

Tu número clave: 14

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero):

Capricornio tendrás que estar mucho más organizado y establecer prioridades para no perder tiempo y energía en actividades que en realidad has pensado que no te traen ningún beneficio. Así que piénsalo bien.

Te comento que el dinero no te faltará pero no está de más que procures seguir ahorrando para el futuro. También veo nuevas oportunidades para el cambio que llegan pronto, probablemente en dos semanas.

Tu color: marrón

Tu número clave: 1

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero):

Mi querido Acuario, ten cuidado con tu presupuesto pues al menor descuido podrías desequilibrar tu estabilidad económica. Lo mejor es controlar tus gastos excesivos y buscar una entrada extra que te permita vivir holgadamente. Por otro lado, cuídate bastante de que terceras personas influyan en tus decisiones, tienes que tener pensamientos positivos y verás la transformación de tu economía que, a pesar de los entrampamientos va a mejorar y tu vida va a estar feliz.

Tu color: marrón

Tu número clave: 16

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo):

Piscis, enfrenta con sentido común y con una buena determinación estos días porque pueden presentarse algunos altibajos que podrían poner en peligro algunos proyectos que vienes postergando hace un buen tiempo, solo así, mi querido Piscis, conseguirás equilibrar tus finanzas sin error a grandes riesgos. Es un mes en el que deberás replantear tus conceptos y mostrarte un poquito más flexible.

Tu color: rojo

Tu número clave: 33