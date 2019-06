Posicionamiento del CV: 12 maneras de ganar dinero con LinkedIn

Foto 1 | Debería contar una historia más grande. Detalles. Contexto. Imágenes vívidas. Su perfil de LinkedIn es un lugar para todo ese color adicional que recorta de su currículum para convertirlo en una sola página. Pero no solo estoy hablando de incluir artículos de cartera, proyectos, más habilidades, etc. (aunque son cosas geniales para incorporar). Tomemos su sección de experiencias profesionales, por ejemplo. Tienes la oportunidad de dar a la historia de fondo giros inesperados que no se pueden explicar en tu currículum.