De los ocho equipos participantes en los cuartos de final de la Champions League, solamente el Porto, Ajax y Tottenham reportan ganancias en el mercado de fichajes. Todos los demás registran pérdidas.

El Manchester City fue el equipo que más gastó, tomando en cuenta la venta y compra de jugadores durante los últimos cuatro mercados de transferencias, reportando pérdidas de US$ 641.5 millones.



Seguido de los Citizens está el Manchester United, con US$ 440.38 millones, y después el equipo italiano Juventus con US$ 259.09 millones. El modelo de negocio más exitoso basado en inversión de plantilla ha sido el de Porto y Ajax, que se han encargado de buscar talento joven para desarrollarlo y aumentar su valor para venderlo por cantidades importantes de dinero a los equipos de mayor poder económico de Europa.

El equipo portugués en los últimos cuatro periodos de fichajes ha recibido US$ 175.91 millones, mientras que el Ajax recibió US$ 59.1 millones.



Los mayores ejemplos en las últimas negociaciones de los dos equipos son el caso de Éder Militao, a quien compró el Porto por US$ 7.8 millones y lo vendió para el próximo mercado de fichajes al Real Madrid en US$ 56.1 millones, mientras que el equipo holandés ya pactó la venta del centrocampista Frankie de Jong por US$ 84.2 millones al FC Barcelona.

El Tottenham tiene ganancias de 3 millones de dólares, principalmente a causa de que el último mercado de transferencias invernales y veraniegas no realizó movimientos, por lo que se convirtió en el primer equipo de Premier League en no realizar compra de jugadores, en gran parte a causa de la inversión que involucró la construcción de un nuevo estadio. Entre los ocho equipos que forman parte de la Champions, todos suman un promedio de gasto en la planificación de su plantilla de US$192.2 millones.



El Barcelona es el cuarto equipo que más ha gastado, y a pesar de ello es la plantilla de mayor valor, con US$1,180 millones.