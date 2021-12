Bad Bunny encabezó la lista de los artistas más escuchados a nivel mundial en el servicio de streaming Spotify.

Con más de 9,100 millones de reproducciones este año, el puertorriqueño repitió el primer puesto que logró en 2020 como el artista más escuchado.

“No quiero ser el número uno y el artista más escuchado, simplemente hago música y simplemente hago mi trabajo, espero que el 2022 sea genial”, dijo Bad Bunny al recibir la noticia en un video compartido por Spotify.

La segunda artista más reproducida -y la artista femenina más escuchada del año– fue la estadounidense Taylor Swift, seguida por la banda surcoreana BTS, el rapero canadiense Drake y su compatriota pop Justin Bieber.

En México el género urbano fue el protagonista. Bad Bunny, Rauw Alejandro y J Balvin, fueron los artistas más escuchados del año. Mientras que entre artistas femeninas la más escuchada fue Karol G.

Los artistas mexicanos con más reproducciones fueron Christian Nodal, seguido de Luis Miguel, Banda MS de Sergio Lizárraga, Grupo Firme y Calibre 50.

La canción más reproducida de 2021 fue “Drivers license” de Olivia Rodrigo con más de 1,100 millones de reproducciones.

En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X y “STAY (con Justin Bieber)” de The Kid LAROI.

La cuarta canción más escuchada del año es otra de Olivia Rodrigo, “good 4 u”, seguida de “Levitating (con DaBaby)” de Dua Lipa.

El álbum más reproducido a nivel mundial en 2021 fue “SOUR” de Olivia Rodrigo, seguido de “Future Nostalgia” de Dua Lipa y “Justice” de Justin Bieber.

Completan la lista “=” de Ed Sheeran y “Planet Her” de Doja Cat.