Pokémon anuncia nuevo juego para móviles y una secuela de "Detective Pikachu" para Nintendo Switch

The Pokémon Company, la filial de Nintendo propietaria de los derechos de la franquicia Pokémon, anunció el lanzamiento de un nuevo juego para móviles en el 2019 y reveló los planes para crear una secuela de "Detective Pikachu" para la consola Switch.



Los anuncios fueron hechos en una conferencia celebrada en Tokio y dirigida por el presidente de la compañía, Tsunekazu Ishihara, en la que también participaron representantes de las empresas involucradas en el desarrollo de los nuevos contenidos, el estudio nipón Game Freak, la japonesa DeNA y la estadounidense Niantic.

El nuevo juego para teléfonos móviles, "Pokémon Masters", se lanzará para sistemas iOS (Apple) y Android (Google) y permitirá al jugador entablar combates con los personajes más icónicos de la franquicia, con ya más de 20 años de historia.

Esta nueva aplicación estará desarrollada por DeNA. La compañía ya se asoció con la distribuidora de Pokémon, Nintendo, para crear "Miitomo", una "app" a medio camino entre red social y servicio de mensajería protagonizada por los avatares mii, o "Super Mario Run".



Pokémon Sleep: App para mejor el sueño

También para móviles, The Pokémon Company anunció la aplicación "Pokémon Sleep", cuyo lanzamiento será en 2020. El juego hace un seguimiento del tiempo de sueño del usuario para "convertirlo en entretenimiento", dijo Ishihara, sin ofrecer más detalles. "Pronto, los entrenadores podrán despertarse cada mañana con Pokémon Sleep, una aplicación para móviles", añadió.



Para registrar esta actividad se usará un nuevo dispositivo, el Pokémon GO Plus +, basado en la tecnología del aparato Pokémon GO Plus lanzado para el exitoso juego "Pokémon GO", de Niantic, en el que también podrá utilizarse el nuevo artefacto.

Detective Pikachu

Además de las novedades para móviles, Ishihara anunció que se va a desarrollar una secuela para la consola Switch del título "Detective Pikachu" (lanzado originalmente para la portátil Nintendo 3DS en 2016), y cuya película homónima ha sido un éxito en taquilla.



El lanzamiento del filme "ha dejado a los aficionados queriendo más del famoso detective", explicó la compañía en un comunicado.



El juego original contó con un final abierto "y este próximo juego será una conclusión de esa historia", aunque sus detalles "siguen siendo un misterio", añade el texto.

Durante la presentación, The Pokémon Company también anunció la creación de un nuevo servicio de almacenamiento en la nube, Pokémon Home, en el que los jugadores podrán volcar la información de sus criaturas.

Pokemon Home es el serivicio de nube que lanzará en el 2020 que permitirá guardar todos los pokemones de distintos juegos en una nube y llevarlos de un juego a otro a través de una única herramienta.

En concreto, la aplicación permitirá volcar la información de los Pokémon desde el Banco Pokémon (la base de datos utilizada hasta ahora), el juego para móviles "Pokémon GO", los más recientes "Pokémon Let's Go" (Pikachu, Eevee) de Swtich y los nuevos "Pokémon Espada" y "Pokémon Escudo", que se lanzarán a lo largo del año.



El servicio, de pago, permitirá importar estos Pokémon y usarlos en los dos últimos juegos mencionados, Espada y Escudo.