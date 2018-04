Pistola de Han Solo en "Return of the Jedi" podría venderse por US$ 500,000 en subasta El objeto, hasta ahora parte de la colección "The James L. Schoppe Star Wars: Return of the Jedi Production Archive", saldrá a disposición del público coincidiendo con el 35 aniversario del estreno del filme.

Harrison Ford interpretó al contrabandista Han Solo en la saga de Star Wars. Harrison Ford interpretó al contrabandista Han Solo en la saga de Star Wars.