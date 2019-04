Pisco: estos son los cócteles que se preparan en Nueva York con la bebida bandera de Perú

El Pisco va aumentando gradualmente su consumo y penetración de mercado en el mundo y principalmente en Estados Unidos, afirmó la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Nueva York.



Durante el 2018 se exportó US$ 5.72 millones de Pisco, a lo que se debe sumar US$ 3.96 millones de aguardiente exportado hacia los países que exigen esa denominación. Un total de US$ 9.68 millones, de los cuales US$ 2.64 millones se destinaron a Estados Unidos con un crecimiento anual de 7%.



Específicamente, en la ciudad de Nueva York se percibe este dinamismo con varias marcas que compiten para tener como clientes la mayor cantidad posible de licorerías, restaurantes y bares.



Estos establecimientos son los encargados de ofrecer el Pisco a sus clientes, además del esfuerzo que realiza cada empresa la promoción de la bebida peruana y de su propia marca.



El primer paso de las marcas es conseguir importadores, representantes y distribuidores, quienes ofrecen el Pisco al consumidor final, destacando empresas como Empire Merchants North LLC, Frederick Wildman & Sons, HG Wine & Spirits Merchants y Doen Zhumir Importers & Distributors Inc, quienes en su mayoría manejan sólo una marca de Pisco.



Al inicio del presente año, la Ocex en Nueva York - junto con diversas marcas de Pisco – comenzaron un proceso de identificación y listado de todos los cócteles de Pisco que se ofrecen en Nueva York.



Si bien destaca el Pisco Sour como el más vendido, éste sería reconocido dentro de una categoría tradicional, por lo que se vienen generando un gran número de cócteles innovadores que buscan diferenciar por su creatividad a los bares o restaurantes - y a los bartenders o mixólogos – que los crearon.



En una primera etapa se identificaron 18 restaurantes o bares no peruanos que ofrecían el Pisco Sour y otros cócteles, otros 14 que ofrecían exclusivamente cócteles diseñados por ellos mismos con Pisco, y más de 30 restaurantes peruanos, todos con varios cócteles de Pisco.



Nobu

Un caso especial es el de los restaurantes Nobu, cuyo chef propietario japonés vivió tres años en Lima definiendo allí su estilo de cocina y, habiendo regresado al Perú el 2018, ha lanzado desde febrero en sus restaurantes un menú de cócteles con Pisco, que si bien empieza con el Pisco Sour trae varias novedades.



Se trata de cinco cócteles: 1.- el Pisco Sour, 2.- el New Style Sour (incluye además Chatreuse verde y amarillo, azúcar rubia y Lagavulin Scotch), 3.- el Oro Blanco (con Macchu Pisco, Lillet Blanc, jugo Oro Blanco, jarabe de picante rojo y limón), 4.- Panic! At the Pisco (con Macchu Pisco, Komomo, piña y limón) y 5.- Blueberry Hill (con Macchu Pisco, arándanos, kion, limón, clara de huevo y amaros).



Se notan pues diversas variaciones del cóctel tradicional peruano agregándole otras bebidas espirituosas y sabores o frutas, hasta llegar a modernos cócteles para gustos muy variados.



Quality Meats

En el otro extremo destaca por su simplicidad y por ser de muy fácil reconocimiento para el consumidor habitual de cócteles: el Pisco Tonic. Ésta es la opción del popular restaurante Quality Meats. El jefe de bebidas de este grupo que incluye al restaurante Smith & Wolensky, Bryan Schneider, es el promotor de este cóctel, el cual se elabora con un “agua tónica peruana hecha en casa”.



Así, en una degustación de cócteles de Pisco organizada en la clásica licorería Sherry Lehmann del Upper East en Manhattan, Schneider presentó otros tres cócteles: 1.- el Miraflores (con Pisco 1615 Italia Mosto Verde, vermouth blanco, amaro de naranja y cáscara de limón), 2.- el Pisco Old Fashioned (con Pisco 1615 Torontel Mosto Verde, jarabe aromático de Demerara y amaros, servido con canela y naranja deshidratada) y 3.- Carnival Chilcano (con Pisco 1615 Quebranta, ginger ale y limón, servido con un detalle de algodón dulce).



David Burke

Otro importante impulsor del Pisco es el chef David Burke quien para una cena con ingredientes peruanos en su restaurante presentó los cócteles Angry 100 (con Pisco 100, una infusión de ají amarillo, y pulpa de maracuyá) y el 100 Mule (con Pisco 100, limón, cerveza de kión y culantro), servido en el tradicional vaso de cobre del Moscow Mule.



Un último ejemplo de bares norteamericanos es el Bathtub Gin, de Chelsea en Manhattan, que ofrece el Peruvian Flip (con Pisco Caravedo Acholado, ron oscuro, Bols Genever, Roots Rakomelo, coco y huevo, y un acabado con canela en polvo).



Restaurantes peruanos

En referencia a los restaurantes peruanos en la ciudad de Nueva York, destacan en este momento dos locales que tienen pocos años de creación, pero que han tenido gran éxito con los consumidores neoyorquinos que siguen con interés las últimas tendencias gastronómicas.



En primer lugar, el Llama Inn de Brooklyn que ha logrado, a partir de un conocimiento profundo de la comida peruana, una adaptación de las recetas tradicionales para presentarlas a sus clientes en una forma hasta lúdica, en un ambiente informal, siempre con muy alta calidad y cuidado de los detalles.



Así, además del Pisco Sour, ofrece tres cócteles con Pisco en su carta: 1.- Cannes you tell (con Pisco, mezcal, Campari, pimienta de Jamaica, naranja roja y limón), 2.- Llama del rey (con Pisco, ron, vino tinto, chicha morada, limón, piña soasada y pimienta rosada) y 3.- Voce abosou (con Pisco y manzanilla, licor de durazno y naranja, jarabe rosa y limón dulce). Estos son cócteles bastante elaborados, con muchos ingredientes y sabores de Latinoamérica e internacionales.



Además, la carta de este restaurante incluye hasta ocho marcas de Pisco y una de Singani, que es el nombre del aguardiente de uva boliviano que prefirió tener su propia personalidad antes que competir con el Pisco.



Y en segundo lugar, el restaurante peruano japonés Sen Sakana, promovido por los propietarios del Ballroom Edison y otros locales, ubicado en la Calle 44 a pocos metros de la 5ta. Avenida, el cual tiene una carta que además de los sashimis, makis y diversas especialidades japonesas, tiene chicha morada, cancha, ceviche de pescado, ceviche nikkei, leche de tigre, chaufa de quinua y una empanada de pop corn de champiñones con Pisco.



Su opción de cóctel, ha sido una versión especial del Pisco Sour, con infusión de Demerara, Benedictine, limón, clara de huevo y amaros. Así, hay numerosos restaurantes o bares que vienen incluyendo al Pisco entre sus cócteles para sorprender y satisfacer a sus clientes.



Por lo tanto, las marcas peruanas deben trabajar cada vez más en alianza con bartenders y miembros claves de la industria para acceder y promocionarse en este mercado.