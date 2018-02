Pisco acompañará a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018

La Asociación de Exportadores (Adex), a través de su Comité de Pisco, sostiene reuniones de trabajo para llevar la‘bebida bandera’ del Perú al Mundial Rusia 2018 y aprovechar la presencia de turistas de todo el mundo.

El presidente del Comité de Pisco del gremio, William Urbina, indicó en labor conjunta con el sector público, el pisco y otros productos peruanos se exhibirán en el Mundial 2018. “También estamos trabajando en promover el consumo interno y en buscar oportunidades de acceso a nuevos mercados internacionales”, manifestó.

Urbina remarcó que uno de los problemas que enfrentan los pisqueros es la adulteración del pisco, que es uno de los temas incluidos en su agenda de trabajo, pues constituye una competencia desleal para los productores formales.

Exportaciones 2017

Ades informó que el trabajo conjunto entre el sector público-privado logró que en el 2017 los envíos de pisco sumen US$ 8.9 millones, lo que representó un crecimiento de 2% respecto al 2016 (US$ 8.2 millones).

Chile lideró el ranking con US$ 3.2 millones, seguido de Estados Unidos (US$ 2.3 millones) con lo que concentraron el 64% de los envíos de forma conjunta. Si bien son los mercados con mayor participación, ambos presentaron caídas de 1% y 9%, respectivamente.

Urbina explicó que los envíos a Chile sufrieron una caída a raíz del escándalo del Concurso de Bruselas y además porque en el mercado sureño se está enfocando en su producción y promoción interna. “Esto induce a una disminución en la compra de la bebida emblemática del Perú”.

Otros destinos que destacaron en el ranking fueron España (US$ 774,818), Países Bajos (US$ 360,021), Francia (US$ 253,997), Reino Unido, Alemania, Colombia y otros.