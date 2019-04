Peruanos destinan más de US$ 25,000 en una boda premium

Si bien en los últimos años se viene observando en el país un retraso en la edad promedio para contraer matrimonio, el mercado de bodas ha evolucionado y se ha visto invadido por nuevas tendencias e innovaciones. Así, surgen actualmente los drones para grabación de video y las “horas locas” con personajes y disfraces, entre otras experiencias.

Lo cierto es que estas innovaciones han hecho que el mercado de bodas demande nuevos servicios. Ahora es común ver que se contraten organizadores de bodas, coreógrafos e incluso proveedores de mariposas para lanzarlas al aire en lugar de arroz.

Según Carlos Scaglioni, director general de la Feria de Novios, en el Perú existen cuatro tipos de bodas, que responden a un determinado perfil económico: las bodas sencillas, que tienen un gasto promedio de US$ 5,000; las tradicionales, con un gasto que oscila entre US$ 10,000 y US$ 15,000; las bodas premium que están sobre los US$ 25,000; y las fastuosas que pueden llegar a costar hasta US$ 100,000.

Gastos

Scaglioni detalló que del total de presupuesto el 50% es destinado a costear la comida, las bebidas y la fiesta de recepción. Refiere que, debido a este gasto, el mercado de las empresas de catering se ha más que duplicado en los últimos años. Estas firmas, dijo, llegan a tener una rentabilidad de hasta 500%.

El siguiente gasto para los novios es la vestimenta e imagen personal (25%) que comprende el vestido, el traje, maquillaje y peinados. Un 10% se invierte en Dj, fotografía y video. El 9% en trámites civiles y alquiler de la iglesia; el 6% restante en los anillos de los novios.

En promedio, por boda son necesarios al menos de 12 a 15 proveedores y se contratan alrededor de 100 personas, dijo.

Así, se podría decir que para las bodas no hay desaceleración económica, pues estos eventos se preparan por lo menos con un año de anticipación. Asimismo, actualmente son las mismas parejas quienes invierten en su fiesta de matrimonio, y existen opciones de financiamiento dedicadas exclusivamente a este mercado.

Estas declaraciones las dio Scaglioni en el marco de la XIX feria de novios que se realizará a fines de este mes.