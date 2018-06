Perú vs Dinamarca: Probabilidades de triunfo para blanquirroja son de 31%, según Betsson

Por: Owen Ordway, analista de Betsson

El partido debut en el Mundial siempre es el más importante, y el Perú vs Dinamarca no será la excepción. Ambos equipos se enfrentan directamente por el segundo lugar del Grupo C por detrás de Francia, favorita para clasificar en 1er lugar. Peruanos y daneses han demostrado un buen rendimiento en sus partidos amistosos.

En el caso de Perú, cumplieron con las expectativas frente a un joven equipo escocés, pero sorprendieron aún más en la victoria contra Arabia Saudita y con un buen empate frente al combinado sueco.

Actualmente el conjunto peruano paga una cuota de 3.25 veces la apuesta y tiene 31% de probabilidades de triunfo. Cabe mencionar que Dinamarca también empató con Suecia en un amistoso, comprobando de esta manera que ambos equipos tienen un nivel similar y que conseguir los 3 puntos en el primer partido será vital.

Por su lado Dinamarca se perdió el Mundial de 2014, pero tienen más experiencia hasta cierto punto. El no poder contar con Bendtner por lesión no se sentirá tanto ya que cuentan con muchos talentos de talla mundial, como Eriksen del Tottenham, así como jóvenes jugadores como Pione Sisto y Yussuf Poulsen, ambos con vasta experiencia en Europa. Para este partido la selección de Dinamarca paga una cuota de 2.40 veces la apuesta y es favorito con una probabilidad de triunfo del 40%. Un empate alcanza el 30%.

El regreso clave de la figura y capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, tuvo un gran impacto emocional para el equipo, sumado a la algarabía en el país, ya que regresan al Mundial después de muchos años. Cabe mencionar que la presencia de Guerrero tuvo un impacto inmediato en las cuotas para este partido, de esta manera cayeron de 3.75 a 3.4 cuando se conoció su habilitación y, desde ese momento, han ido bajando hasta llegar al 3.25 actual.

Creo que será un partido duro y parejo, quien logré asegurar la victoria tendrá muchas posibilidades de clasificar a la siguiente fase.

En cuanto a los jugadores favoritos para anotar en este encuentro, los peruanos están apostando en su mayoría por Guerrero, Farfán y Eriksen, aunque los volúmenes de apuesta aún no son tan grandes ya que incrementan en cuanto se acerca el partido. También se están manejando apuestas para Cueva y Delaney.

Finalmente, Perú tiene actualmente una cuota de 2.75 para clasificar a la siguiente fase y paga una cuota de 161 veces la apuesta como Campeón del Mundial.

Owen Ordway, tiene 33 años y ha sido trader de Apuestas Deportivas desde el año 2008. Es experto en fútbol latinoamericano y en especial el fútbol peruano. Aparte de seguir los equipos y los jugadores de cerca, utiliza herramientas de estadística y administración de riesgo para determinar el favoritismo de cada equipo.