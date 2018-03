Perú vs Croacia: las cifras del primer amistoso de la selección tras clasificar al Mundial

A 83 días para el Mundial, tras su épica clasificación a Rusia, Perú disputará su primer amistoso internacional: enfrentará en Miami a la selección de Croacia , que en el panorama de cifras supera a la ‘bicolor’.

Para empezar, el equipo europeo está valorizado en US$ 456 millones. Es decir, casi unos 400 millones más que el conjunto de Ricardo Gareca, que no supera los US$ 45 millones, de acuerdo a Transfermarkt..

Además, la selección croata cuenta con varias estrellas, como Ivan Rakitic e Ivan Perisic, jugadores del Real Madrid e Inter de Milán, valorizados en más de US$ 55 millones; así como Luka Modric, del Real Madrid, con más de US$ 49 millones.

Del otro lado de la cancha, entre los más valorizados de la selección peruana destacan André Carrillo, del Watford, con apenas US$ 7.40 millones; seguido por Raúl Ruidíaz y Renato Tapia, de Monarcas y Feyenoord Rotterdam, con casi US$ 5 millones en promedio cada uno.

En tanto, el capitán de la selección, Paolo Guerrero, quien se reincorporará al equipo en el Mundial tras volver a entrenar con Flamengo, está valorizado actualmente en US$ 3.70 millones; mientras Jefferson Farfán, perteneciente al Lokomotiv Moskva, llega a US$1.85 millones.

Casas de apuestas

Debido a estas y otras valorizaciones, las casas de apuestas dan como favorita a Croacia en el partido de mañana. Betsson y William Hill tienen cifras similares: por el triunfo del rival pagan US$ 1.79 y US$ 1.83, respectivamente; por la victoria local, US$ 4.95 y US$ 4.50. Mientras tanto, por el empate ambos ofrecen US$ 3.25.

Asimismo, los peruanos con más chances de hacer goles son Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz, según William Hill, que paga US$ 8 en caso anoten en cualquier momento del partido. En cambio, por el lado de Croacia, por un tanto de Andrej Kramaric dicha casa de apuestas ofrece US$ 6.

Auspiciadores y otras cifras

Croacia también supera a Perú en el número de auspiciadores de su selección. En total, suma trece, entre marcas de cerveza, telefonía, seguridad, transporte y hasta hospitales. La bicolor, por su parte, tiene nueve marcas que la apoyan, también de los rubros de consumo, banca, deportes y autos.

Pero más allá de las cifras adversas, Perú hoy está por encima de Croacia en el ranking FIFA: se ubica en el puesto 11 con 1,128 puntos; y cuatro posiciones abajo se ubica el equipo dirigido por Zlatko Dalic con 1,053 puntos.

Otro aspecto en el que le va mejor a nuestra selección es en la afición. Y es que en las redes sociales el apoyo de la blanquirroja es superior. En Facebook, nuestra selección supera el millón y medio de seguidores y la de Croacia los 486,000. Mientras en Twitter, los números bordean los 210,000 versus a 135,000 del rival.

Próximos partidos

Luego del encuentro con Croacia, Perú enfrentará a cuatro rivales más antes del Mundial: Islandia (el martes en Nueva Jersey), Escocia (29 de mayo en Lima), Arabia Saudita y Suecia (3 y 9 de junio en Altach y Gotemburgo).

Estas selecciones están valorizadas en US$ 13, US$ 103, US$ 32.25 y US$ 139 millones, respectivamente..