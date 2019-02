Perú es el tercer país de la región donde más se gasta por San Valentín

Un estudio reveló que Perú es el tercer país de la región Latinoamérica en donde más se gasta por San Valentín , ubicándose solo por debajo de México y Chile.

Según la encuesta realizada por la empresa Picodi a 6,400 personas de 38 países, los peruanos gastan en promedio US$ 57 para celebrar San Valentín. En el caso de los mexicanos, la suma asciende a US$ 62; mientras que los chilenos, primeros en la región, gastan US$ 65 en promedio.

Por género, los hombres peruanos llegan a gastar hasta US$ 65 en promedio, mientras que las mujeres gastan US$ 43.

Cusco y Arequipa

Atrápalo señaló a gestion.pe que, en San Valentín, los cusqueños están dispuestos a gastar en restaurantes un promedio de S/ 57 por persona. Ellos prefieren los ambientes que cuenten con su gastronomía tradicional, novoandina o la fusión con comida italiana.

Por otro lado, los arequipeños gastan en promedio S/ 65 por persona en San Valentín. Los establecimientos preferidos son aquellos que tengan recetas tradicionales, así como las carnes y parrillas.

Referido a los hoteles, una pareja que se hospede 2 noches en uno gastará en Cusco un promedio de S/ 830; mientras que en Arequipa la suma asciende a S/ 490. En tanto, los vuelos por San Valentín pueden costar en promedio S/ 520 ida y vuelta por persona partiendo de Cusco y S/ 525 si se parte de Arequipa.

Por generaciones

Entre el 7 y el 14 de febrero del 2018, el 45% de las búsquedas en la plataforma fueron realizadas por personas entre los 25 y 34 años, siendo el grupo con mayor interés de compra.

Un 20% fueron personas entre 35 y 44 años, mientras que el grupo más joven (personas entre los 18 y 24 años) representó el 12%. Asimismo, Atrápalo destaca que las personas de 45 años a más representaron el 21% de las búsquedas.

Gastos por rubros

¿Y en qué se gasta más? Los peruanos pueden gastar en promedio por persona S/ 90 en cenas, S/ 28 en entradas para espectáculos y S/ 500 por habitación para noches especiales.

Según datos de la plataforma, en el rubro de comidas, las reservas en restaurantes se triplican frente a una semana regular, donde los establecimientos más pedidos suelen ser ambientes románticos, vista al mar o de la ciudad.

Las comidas favoritas son la peruana e internacional. Asimismo, lo más elegido son los menús especiales por San Valentín que son reservados hasta con 5 días de anticipación.

En la sección de eventos y espectáculos, la venta de entradas se incrementa en 30%, siendo el costo por persona de S/ 28 en promedio, mientras que las compras se realizan con 2 días de anticipación.

Respecto a las reservas en hoteles, los peruanos están dispuestos a pagar por habitación en promedio hasta S/ 576 por noche. Un 20% suele reservar con 2 semanas de anticipación, aunque también destaca que un 16% espera hasta el último minuto para hacer su reserva.

En la misma línea, un 34% de las personas elige hoteles exclusivos de 5 estrellas, donde se puede llegar a pagar hasta S/ 1,200 por noche el 14 de febrero.

En el caso de hospedajes fuera de la capital, los destinos preferidos son Paracas, Cusco y Arequipa, mientras que los destinos internacionales favoritos son Cancún (México), Cartagena (Colombia) y Buenos Aires (Argentina).

Gastos en otros países

A nivel global, quienes lideran el ránking en promedio realizan gastos por San Valentín superiores a los US$ 100. Los ciudadanos de Irlanda encabezan la lista (US$ 132), seguido de Tailandia (US$ 130), Gran Bretaña (US$ 124) y Hong Kong (US$ 117).

Al otro lado de la tabla, los países que menos gastan son Colombia (US$ 40), India (US$ 35), Bielorrusia (US$ 34) y Filipinas (US$ 34).

Viajes para parejas

Por su parte, Diego Arbulú, CEO de la plataforma de venta de tours y actividades Turismoi, señala que el ticket promedio de compra de tours para parejas es de S/ 200 por día, encontrando incluso actividades por debajo de los S/ 50.

“A diferencia de julio, Semana Santa o fin de año, en San Valentín no hay feriados de por medio, por tanto los tours más demandados no superan los 3 días. El usuario prefiere actividades cercanas, de fácil acceso, y sobre todo económicas”, indica.

Los 7 destinos más solicitados en febrero del año pasado, dentro y cerca de Lima, fueron, según la plataforma, fueron Cañete (para realizar canotaje, cata de vinos y cuatrimotos), Huancaya (senderismo y trekking), Caral (visitas culturales guiadas), Chancay (visitas guiadas y tours gastronómicos), Churín (termalismo y visitas a área naturales), Callao (nado con lobos marinos y paseos en yate a la Islas Palomino), e Ica (sandboard, areneros y paseos por las Islas Ballestas).

En el caso del perfil del comprador online de tours, las personas tienen entre 21 y 55 años, en tanto 6 de cada 10 transacciones son realizadas por mujeres, sin embargo son los hombres los que pueden llegar a gastar más.