Perú recibió casi US$ 13 millones de la FIFA por clasificar a Rusia 2018

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) recibió US$ 12.91 millones (10.5 millones de euros), luego de la clasificación al mundial de Rusia 2018, informó su presidente Edwin Oviedo.

Según la agencia Andina, la FPF recibió de la FIFA un monto de US$ 11.07 millones (9 millones de euros) tras lograr la clasificación de la selección peruana al mundial de Rusia 2018, después de 36 años.

A esto se suman US$ 1.84 millones (1.5 millones de euros) como bono para los gastos logísticos de la selección durante su participación en la cita mundialista.

Inclusive la FPF podría recibir US$ 14.76 millones si es que la escuadra blanquirroja logra pasar la fase de grupos del mundial; no obstante, si avanza hasta cuartos de final, recibiría US$ 4.92 millones más y la suma completaría los US$ 19.68 millones.

En declaraciones a radio Ovación, señaló la organización espera resolver diferentes asuntos con el ingreso de dichas cantidades, entre ellos, la oferta al técnico Ricardo Gareca para renovar su contrato y una mayor inversión en menores.

Asimismo, manifestó que la FPF ya tiene proyecciones para el próximo Mundial Qatar 2022, y se planea recaudar cuatro veces más lo obtenido en la pasada eliminatoria.

Uno de los mecanismos para lograr este objetivo sería la venta de los derechos de transmisión de los partidos de la selección. En este caso la licitación será fragmentada y los amistosos serán un paquete aparte.

La FPF fue la que más recaudó por concepto de taquillas, entre las diez asociaciones sudamericanas pertenecientes a la Conmebol. Incluso ya era primera antes de los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda.