Perú exhibirá y dará a degustar pisco en el mundial de Rusia

Empresas productoras de pisco de Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna enviarán sus productos a Rusia para que sean exhibidos y degustados durante el Mundial de Fútbol.

“Esto ayudará en su posicionamiento, pues ese país euroasiático estará en los ‘ojos de todos’ con motivo de ese certamen deportivo, manifestó el presidente del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores ( Adex ), William Urbina.

Detalló que en coordinación con Mincetur y Promperú, se prevé exhibir y degustar la ‘Bebida de bandera’ en la ‘Casa Perú’ de Rusia, que abrirá sus puertas del 18 al 29 de junio y funcionará en el Palacete Manège de Moscú, un edificio histórico cerca de la Plaza Roja de casi 3 mil metros cuadrados.

“No solo se exhibirán las variedades de pisco, sino que se preparará una diversidad de cocteles que permitirán demostrar sus múltiples usos. Adex firmó convenios con las 5 regiones pisqueras (Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna), para responder a la solicitud de Mincetur y PromPerú respecto al volumen que están solicitando para ser despachado a Rusia”, comentó.

Detalló que se instalará una barra de pisco en el salón VIP y en el lounge de la ‘Casa Perú’, donde los visitantes podrán degustar bebidas y tener reuniones de negocios.

La ‘ Casa Perú’ forma parte de la campaña internacional de la ‘Marca Perú’ que tiene cuatro pilares: naturaleza, gastronomía, cultura y aventura. Promperú anunció que también se dispondrá la “Casa Móvil” en Rusia, que estará en sus principales ciudades, desde el 10 de junio hasta finalizar el Mundial.

(Foto: Promperú) (Foto: Promperú)

Las exportaciones de pisco a Rusia se iniciaron en el 2003 y los montos han sido pequeños. Ese año fue por tan solo US$ 985. El 2012 fue el último año en el que una empresa peruana despachó la ‘bebida de bandera’ a ese destino (por US$ 1,212). En el primer bimestre se registró un envío del ministerio de RR.EE. por US$ 245 (para eventos oficiales y de promoción).

Convocatoria

Adex refirió que está en la fase de convocatoria de los productos requeridos por Mincetur y Promperú, entre los que destacan también pulpa y jugos de frutas peruanas, café tostado, barras energéticas de superfoods peruanos y barras de chocolate (50% - 70% de cacao), aceitunas negras, orégano seco, pasta y salsas de ajíes, choclo, limón, quinua, espárrago fresco, chips de papas nativas, chifles y canchita serrana.



Adicionalmente, como aporte de algunos empresarios, se evalúa la inclusión de otros productos representativos.