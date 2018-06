Perú se despide con alegría del Mundial que soñó durante 36 años

Aunque llegaba ya eliminada a Sochi, Perú se despidió a lo grande de su regreso a un Mundial 36 años después con su emocionante victoria ante Australia (2-0), la primera que logra en una Copa desde 1978, en un encuentro convertido en una sentida fiesta por una hinchada que llevaba media vida esperándola.

El delirio se desató en el Estadio Olímpico de esta ciudad a orillas del Mar Negro con el lindo tanto de André Carrillo en el 18, el primero en esta Copa para Perú, que se había ido en blanco de las derrotas ante Dinamarca y Francia. Ya en la segunda parte, Paolo Guerrero puso el 2-0 en el 50.

El resultado deja eliminada también a Australia, ahora última de un Grupo C en el que clasifican Francia como líder con 7 puntos y Dinamarca, segunda con 5.

Daba igual que ya estuvieran fuera, que hubieran tenido que esperar 36 años para esto, para ni siquiera llegar con opciones al tercer partido. Hoy la tórrida Sochi era Perú. Era blanca y roja, de la fiesta de quienes más ilusión le pusieron en regresar a una Copa, que con ellos ha sido cruel en los resultados, pero no en el alma.

No había ganado hasta hoy el equipo de Gareca, que siempre se preguntará qué hubiera pasado si hubiera entrado el penal de Christian Cueva ante Dinamarca, pero su juego valiente ha contribuido al espectáculo en Rusia.

Y eso es de agradecer, como lo hizo la víspera el veterano Bert van Marwijk, que no dudó en destacar su coraje, pese a que les hubiera costado dos derrotas y un sueño roto antes de tiempo.

También dijo que Perú jugaría en casa a orillas del Mar Negro. No se equivocó.

"Cómo no te voy a querer", le cantaba la marea roja de Sochi a su selección, que saltó al campo con la piel de gallina.

Ambiciosa Australia

El único problema para la comunión peruana era que enfrente tenía un equipo con la historia en la punta de las botas.

Los 'Socceroos' llegaban a dejarse la vida a este tercer partido en el que necesitaban vencer a Perú y que Dinamarca perdiera contra Francia para entrar en los segundos octavos de su trayectoria.

Por eso salieron ellos a proponer, mientras los sudamericanos seguían a lo suyo: empaparse de una experiencia que todo apunta que no tardará otros 36 años en repetirse.

No hay milagros tampoco en las despedidas y los de Ricardo Gareca seguían teniendo los mismos problemas para llegar al arco mientras a Australia, con más opciones, se le atragantaba el mediocampo.

Hasta que ocurrió lo que Perú llevaba más de tres décadas aguardando, pero cuando menos lo esperaba. Tras un contraataque, Guerrero levantó la cabeza desde la izquierda y vio a André Carrillo correr hacia la entrada del área. Y allí, el atacante del Watford articuló una espectacular volea que ya es historia del fútbol inca: la que comenzó a construir su primera victoria en un Mundial desde 1978.

Se caía entonces el Estadio Olímpico de Sochi, que era más Perú que nunca, abrazando a unos jugadores a los que habían traído hasta aquí volando. También Gareca gritó poseído desde el banco el gol que tanto merecía este equipo que a punto estuvo de irse de Rusia con las manos vacías.

Hasta pronto

Pero, sorteada la catarsis peruana a la que habían sido invitados por obligación, los australianos comenzaron a recomponerse.

A punto estuvieron de lograr el empate Tom Rogic y Mathew Leckie .

Logró irse por delante Perú al descanso, pero quedaban más emociones para esta despedida redonda.

Decidido a retribuirle el entusiasmo a los peruanos, el partido no podía olvidarse de su héroe Guerrero, por el que tanto padecieron en los últimos meses. Llegó por los pelos a esta Copa el atacante, con una suspensión in extremis de su sanción por dopaje, y se va a las primeras de cambio, con el futuro en el aire, pero con el gol que tanto quiso.

Llegó en el minuto 50 tras un carrerón de Cueva por la izquierda para que el delantero del Flamengo, de 34 años, tirara de su experiencia de viejo rockero del área para poner de remate el 2-0.

Quedaba ya muy tocada la decepcionada Australia, y no había vuelta atrás en el éxtasis peruano, con el partido convertido en una dulce despedida para los sudamericanos, de esas que no duelen tanto porque el adiós no será por mucho tiempo. Y este Perú promete volver muy pronto.