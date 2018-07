Perú trabaja para que el Dakar 100% peruano no dañe el patrimonio nacional

La ministra de Cultura de Perú, Patricia Balbuena, afirmó que su organismo está "trabajando" para asegurar que la próxima edición del rally Dakar, que se correrá íntegramente en el país, no cause daño al patrimonio nacional.

