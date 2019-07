Perú - Chile, los resultados previstos por gerentes

Javier Balbín, Managing Director del BBVA Perú, es uno de los hinchas más comprometidos con la selección. El año pasado, para el mundial, viajó hasta Rusia para ver a la blanquirroja jugar en los tres partidos iniciales.

El mejor recuerdo que tiene del equipo es “estar con todos los peruanos (en Rusia), viendo a Perú sufriendo y disfrutando”.

Proyecciones

Como fanático del fútbol, brindará todo su apoyo a la selección aunque prevé un partido muy reñido. El ejecutivo apuesta por un resultado de 2 a 1 a favor de Perú en la contienda con Chile. Uno de esos goles lo realizará Edison Flores y el otro, Paolo Guerrero, su jugador favorito.

Como deportista, tiene algunas cábalas cuando hace deporte. En este caso, realizará una nueva que le funcionó el sábado, en el partido con Uruguay. “He quedado en reunirme con el mismo grupo de amigos a ver si repetimos el triunfo y vamos a la final. Hasta usaré la misma camiseta”, señala.

En caso que la selección salga victoriosa, Balbín lo celebrará entre amigos, comiendo y conversando, en un ambiente tranquilo ya que al día siguiente debe trabajar.



Perú ​

Valor de mercado:

US$ 51,9 millones



Jugadores más rentables:

André Carrillo, US$ 7,9 millones

Antonio Valencia, US$ 7,9 millones