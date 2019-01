¿Cómo pensar como un billonario?

¿Qué es lo que piensa Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Bransin, Donald Trump, Bill Gates, Aliko Dangote, Warren Buffer, entre otros? ¿Cuál es el patrón de pensamiento de estos multimillonarios? ¿Qué mentalidad tienen ellos que no los demás? Vendrán a su mente un sinfín de preguntas acerca de cómo estos personajes han logrado obtener una inimaginable cifras en sus cuentas bancarias. Sí, lo hicieron con esfuerzo y dedicación en su trabajo; pero qué los llevó ahí.

Muchas de páginas web e incluso especialistas han tratado de explicar la forma de pensar de los billonarios, con el fin de seguir su ejemplo. A continuación explicaremos, cómo usted puede desarrollar esta mentalidad, controlar sus pensamientos y, en definitiva, pensar como multimillonario.

¿Por qué necesita pensar como un multimillonario? Si se ha observado bien, ha comprobado que su estado de ánimo o mental es directamente proporcional a su estado en la vida. Es decir, si piensa como millonario, se convertirá en un millonario.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump escribió un libro titulado “Cómo pensar como multimillonario”, precisamente, porque conoce la importancia del patrón de pensamiento de las personas en el proceso de lograr algo en la vida.

Entonces, si está listo para desarrollar su mentalidad y piensa como un multimillonario, a continuación compartimos con usted cinco pasos estratégicos para desarrollar su mentalidad.

Tener un fuerte deseo de desarrollar su mentalidad

El primer paso para desarrollar una mentalidad positiva es desearla fuertemente. Debe ver la necesidad de desarrollar su mentalidad positivamente y aumentar su capacidad de pensamiento. Asimismo, es necesario que esté dispuesto a pasar los procesos que, definitivamente, no serán fáciles pues implican cambios en la percepción y valores fundamentales.

Necesitará pasar por el proceso de desarrollo mental. Una vez que identifique la necesidad de desarrollar su mentalidad y la desee con tanta fuerza, pasará con éxito por el proceso y se le abrirá un nuevo mundo.

Cambie su percepción hacia el fracaso

Para desarrollar su mentalidad y pensar como un multimillonario, debe cambiar su percepción hacia el fracaso. Debe dejar de evitar el fracaso y no debe ver el fracaso como un signo de incompetencia o derrota.

No hay ningún millonario, billonario o multimillonario que no hayan pasado algún tipo de fracaso. Desde Donald Trump, Henry Ford hasta Bill Gates, Oprah Winfrey. Por ende, no lo tenga miedo a fracasar. Debe ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje; debe aceptar el fracaso como una oportunidad para aprender algo que nunca supo.

Jeff Bezos, dueño de Amazon, es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. (Foto: AFP) Jeff Bezos, dueño de Amazon, es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. (Foto: AFP) Jeff Bezos, dueño de Amazon, es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. (Foto: AFP)

Aumente su capacidad de riesgo

La capacidad de asumir riesgos es otra diferencia crítica entre los individuos promedio, los millonarios, los billonarios y los multimillonarios. En esencia, no existe en el mundo un multimillonario que se haya hecho desde cero y que lo haya hecho sin correr riesgo.

Entonces, si va a desarrollar la mentalidad de los multimillonarios, debe aumentar su capacidad de asumir riesgos. Asimismo, los multimillonarios tampoco temen el riesgo, en cambio; actúan con una cobertura para reducir su factor de riesgo. Por lo tanto, también debe desarrollar su mentalidad para manejar el riesgo.

Modele sus pensamientos después de los multimillonarios

¿Piensa en grande? ¿Qué hace frente a los retos? ¿Es optimista o pesimista? ¿Tiene un mentor o un modelo de rol multimillonario? Dependerá mucho de sus respuestas para sostener el patrón hacía donde irán sus pensamientos. Para modelar sus pensamientos después de los multimillonarios, debe ponerse en el lugar de estos cuando se enfrente a un problema o desafío.

Busque problemas

¿Sabe qué diferencia a los multimillonarios con el resto del mundo? Los multimillonarios solucionan problemas; pero no cualquier problema, sino problemas complejos. Los multimillonarios son tal porque buscan problemas con los que otros no quieren involucrarse.

La solución de problemas críticos es la razón principal por la que individuos golpeados por la pobreza se convirtieron en multimillonarios. Si revisa rápidamente la vida de los actuales multimillonarios podrá ver el esfuerzo diario por resolver los problemas con los que no queremos estar asociados.

Finalmente, podría hacer un par de preguntas: ¿En qué es un experto? ¿Para qué problemas es bueno resolviendo? Si va a pensar como multimillonario, implica que debe ser bueno para resolver los problemas de otras personas. Si quiere desarrollar la mentalidad de los multimillonarios; conviértase en un solucionador de problemas críticos y verá que su estado financiero nunca seguirá siendo el mismo.