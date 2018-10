Aún restan tres meses para el final del año y algunos importantes estrenos, pero el ranking de las películas más taquilleras del 2018 está casi definido.

Y como era de esperarse, las cintas de superhéroes encabezan la lista, seguidas de producciones de todo tipo, desde romanticas, comedias, acción, aventura, terror, hasta animadas.

Bohemian Rhapsody, Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, WIFI Ralph, y Aquaman son algunos de los próximos estrenos comerciales, por lo que es probable que la siguiente lista se sufra muchos cambios.

Para elaborar el ranking se consideran la suma de los ingresos de la taquilla de Estados Unidos (USA) y de la taquilla internacional.

Además, aunque hay títulos que se estrenaron hace varios meses aún continúan en cartelera, es decir, es necesario esperar a diciembre para conocer el resultado final. ¿Quién se quedará con la corona? ¿quién será la sorpresa de la lista?

Hasta el momento el ranking de películas más taquilleras de 2018 es el siguiente:

20. A QUIET PLACE



- Fecha de estreno: 6 de abril

- Recaudación en USA: US$ 188.024.361

- Recaudación en otros países: US$ 146.500.000

- Recaudación mundial: US$ 334.524.361

- Cierre de taquilla: 2 de agosto



19. LA MONJA



- Fecha de estreno: 7 de septiembre

- Recaudación en USA: US$ 113.367.310

- Recaudación en otros países: US$ 233.300.000

- Recaudación mundial: US$ 346.667.310

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición

18. PETER RABBIT



- Fecha de estreno: 9 de febrero

- Recaudación en USA: US$ 115.253.424

- Recaudación en otros países: US$ 236.013.009

- Recaudación mundial: US$ 351.266.433

- Cierre de taquilla: 14 de junio

17. MONSTER HUNT 2



- Fecha de estreno: 16 de febrero

- Recaudación en USA: US$ 706.153

- Recaudación en otros países: US$ 360.976.465

- Recaudación mundial: US$ 361.682.618

- Cierre de taquilla: 8 de marzo

16. CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS



- Fecha de estreno: 9 de febrero

- Recaudación en USA: US$ 100.407.760

- Recaudación en otros países: US$ 270.741.918

- Recaudación mundial: US$ 371.149.678

​- Cierre de taquilla: 5 de septiembre

15. MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN



- Fecha de estreno: 20 de julio

- Recaudación en USA: US$ 120.526.990

- Recaudación en otros países: US$ 271.100.000

- Recaudación mundial: US$ 391.626.990

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición

14. HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS



- Fecha de estreno: 25 de mayo

- Recaudación en USA: US$ 213.767.512

- Recaudación en otros países: US$ 179.082.011

- Recaudación mundial: US$ 392.849.523

- Cierre de taquilla: 20 de septiembre

13. RAMPAGE



- Fecha de estreno: 13 de abril

- Recaudación en USA: US$ 99.345.950

- Recaudación en otros países: US$ 327.000.000

- Recaudación mundial: US$ 426.345.950

- Cierre de taquilla: 26 de julio

12. HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION



- Fecha de estreno: 13 de julio

- Recaudación en USA: US$ 166.505.612

- Recaudación en otros países: US$ 345.155.412

- Recaudación mundial: US$ 511.661.024

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición

11. MEGALODÓN



- Fecha de estreno: 10 de agosto

- Recaudación en USA: US$ 142.225.783

- Recaudación en otros países: US$ 383.200.000

- Recaudación mundial: US$ 525.425.783

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición

10. DETECTIVE CHINATOWN 2



- Fecha de estreno: 16 de febrero

- Recaudación en USA: US$ 1.983.984

- Recaudación en otros países: US$ 542.077.932

- Recaudación mundial: US$ 544.061.916

- Cierre de taquilla: 5 de abril



9. OPERATION RED SEA



- Fecha de estreno: 23 de febrero

- Recaudación en USA: US$ 1.543.547

- Recaudación en otros países: US$ 577.677.013

- Recaudación mundial: US$ 579.220.560

- Cierre de taquilla: 19 de abril



8. READY PLAYER ONE



- Fecha de estreno: 29 de marzo

- Recaudación en USA: US$ 137.018.455

- Recaudación en otros países: US$ 445.200.000

- Recaudación mundial: US$ 582.218.455

- Cierre de taquilla: 5 de julio



7. ANT-MAN AND THE WASP



- Fecha de estreno: 6 de julio

- Recaudación en USA: US$ 216.368.826

- Recaudación en otros países: US$ 405.246. 936

- Recaudación mundial: US$ 621.615.762

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición



6. DEADPOOL 2



- Fecha de estreno: 18 de mayo

- Recaudación en USA: US$ 318.489.015

- Recaudación en otros países: US$ 415.754.495

- Recaudación mundial: US$ 734.243.510

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición



5. MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT



- Fecha de estreno: 27 de julio

- Recaudación en USA: US$ 219.732.429

- Recaudación en otros países: US$ 570.542.233

- Recaudación mundial: US$ 790.274.662

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición



4. LOS INCREÍBLES 2



- Fecha de estreno: 15 de junio

- Recaudación en USA: US$ 606.917.087

- Recaudación en otros países: US$ 614.200.000

- Recaudación mundial: US$ 1.221.17.087

- Cierre de taquilla: aún en exhibición



3. JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO



- Fecha de estreno: 22 de junio

- Recaudación en USA: US$ 416.769.345

- Recaudación en otros países: US$ 888.038.727

- Recaudación mundial: US$ 1.304.808.072

- Cierre de taquilla: Aún en exhibición



2. BLACK PANTHER



- Fecha de estreno: 16 de febrero

- Recaudación en USA: US$ 700.059.566

- Recaudación en otros países: US$ 646.845.310

- Recaudación mundial: US$ 1.346.904.876

- Cierre de taquilla: 9 de agosto



1. AVENGERS: INFINITY WAR



- Fecha de estreno: 27 de abril

- Recaudación en USA: US$ 678.815.482

- Recaudación en otros países: US$ 1.367.733.112

- Recaudación mundial: US$ 2.046.548.594

- Cierre de taquilla: 13 de septiembre



MAYORES INGRESOS EN PRIMER FIN DE SEMANA DE 2018 EN ESTADOS UNIDOS