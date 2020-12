Crítico de cine y blogger de gestion.pe

El 2020 no solo quedará en la historia como un año atípico en el campo sanitario y sus evidentes consecuencias económicas. El ámbito artístico también ha sufrido un terrible impacto que sigue cosechando desempleo y el estancamiento de muchos proyectos. La actividad cinematográfica nacional no escapa a esta realidad.

La pandemia impidió que varias películas nacionales pudieran estrenarse en salas comerciales, más allá de la novedosa opción que ofreció el autocinema. Si para que una cinta local, que destaca por su inteligencia y su sensibilidad, llegue a estrenarse en una cadena de cines significa toda una travesía, imagínense cómo se presenta el horizonte en circunstancias como las actuales.

Por ejemplo, la cinta “Canción sin nombre” (Melina León, 2019) nunca vio la luz fuera del circuito festivalero local y quizá es la baja más sensible de los estrenos del año. El elogiado trabajo de León aborda la problemática del tráfico de bebés basándose en hechos reales de la década de los 80, en medio de una sociedad marcada por la migración del campo a la ciudad y el terrorismo.





Festivales y virtualidad

La alternativa de exhibición virtual asomó como la única opción para que los festivales locales siguieran realizándose. Encuentros como el Festival de Cine de Lima, Festival Al Este, Lima Alterna y la Semana del Cine de la ULima proyectaron muy buenas piezas.

Entre las más destacadas de directores nacionales estuvieron “Círculo de tiza”, “Invasión drag”, “Mujer de soldado”, “La restauración”, “Supa Layme”, “El tiempo y el silencio”, “Cerquillo”, “La celebración” y “198451”.

Mientras que las producciones internacionales tuvieron a “El agente topo” (Chile), “La secta del gatillo” (Argentina), “Blanco sobre blanco” (Chile), “Nina Wu” (Taiwán), “Nadia Butterfly” (Canadá), “Las mil y una” (Argentina), “A febre” (Brasil), “La tierra es azul como una naranja” (Ucrania), “Mátalo y deja esta ciudad” (Polonia), “Mare” (Suiza) y “Ave rara” (Portugal), entre las más llamativas.

Streaming, la alternativa

Ante la complicada situación que atravesaron, y siguen atravesando, los estudios de grabación y las salas de cine, el visionado de películas y series vía streaming ha sido la gran opción que los usuarios han elegido. Netflix, Amazon Prime y Disney + diversificaron sus ofertas con miras a consolidar un mercado que tiene un gran trecho por recorrer y una serie de premiaciones por cosechar.

Netflix incorporó a su catálogo durante el 2020 películas muy buenas como “Mank”, “Pienso en el final”, “El diablo a todas horas”, “5 sangres”, “Ya no estoy aquí”, “Diamantes en bruto” y “La chica que amaba los caballos”. Mientras que Amazon Prime tiene a “The Vast of Night”, “Sound of Metal” y “Blown the Man Down”. Disney + destacó en este curso por “Onward”, “Mulan” y “Soul”.

En cuanto a series, las que sobresalen en Netflix son “The Crown”, “Better Call Saul”, “The Last Dance” y “Bojack Horseman”. En HBO, podemos apreciar “Crimen y desaparición en Atlanta”, “The Undoing”, “Aquí mismo ahora mismo”, “Patria” y “Podría destruirte”. Amazon Prime cuenta con dos buenos títulos: “Zero Zero Zero” y “Hunters”.

El streaming también ofrece dos caminos que distan mucho de los catálogos de las grandes empresas mencionadas y que han tenido aceptación durante el 2020. Cineaparte es una guía de cine hecha en el Perú que contiene ficciones y documentales de muy buena factura. La otra vía es Filmin, una plataforma española en la que se puede ver cine clásico, independiente o filmografías de todas partes del mundo.

La zona oscura

La segunda manera de ver por Internet algunas películas que no llegarán a carteleras locales o festivales virtuales y que tiene gran demanda entre los cinéfilos comprende los sitios web ilegales o de descargas. Sin ellos sería imposible ver títulos como “First Cow”, “Never Rarely Sometimes Always”, “Hotel By the River” o “City Hall”.

En conclusión, si bien este es un año inusual, podría compararse a una moneda de dos caras determinada por la ruina de las salas comerciales y la explosión de consumo de productos audiovisuales vía Internet. ¿Será igual en el 2021?