Película de Steven Spielberg es música para oídos de firmas de chips

Los accionistas de Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. pronto podrían estar alabando al director de cine Steven Spielberg.

La película "Ready Player One" de Spielberg, que se estrenará el 29 de marzo, podría impulsar las ventas de auriculares de realidad virtual que requieren procesadores gráficos de alta gama fabricados por Nvidia y AMD, dijo el analista Mark Lipacis de Jefferies LLC en una nota de investigación.

La película muestra una sociedad distópica en el futuro donde la gente escapa a un mundo virtual llamado OASIS.

International Data Corp. pronostica que el mercado de auriculares para realidad virtual y realidad aumentada aumentará de un estimado de 13.7 millones de unidades en el 2017 a 81.2 millones de unidades en el 2021.

Playstation VR de Sony Corp. utiliza un chip semi personalizado de AMD, mientras que Vive de HTC Corp. y Oculus Rift de Facebook Inc. especifica los procesadores gráficos Nvidia o AMD que cuestan entre US$ 300 y US$ 3,000, muy por encima del precio promedio, según Lipacis.