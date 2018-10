Película sobre amenazas a río Marañón gana festival cine de montaña Inkafest

La película estadounidense "Confluir", que muestra las áreas naturales del río Marañón que quedarían afectadas por una veintena de centrales hidroeléctricas proyectadas en su curso, ganó el domingo el Gran Premio del Inkafest , el festival de cine de montaña, aventura y medioambiente de Perú.

El filme, dirigido por el estadounidense Henry Worobec, fue considerado el mejor de los 34 que estaban en competencia en esta decimocuarta edición del Inkafest, que se celebró en la ciudad de Arequipa, del 15 al 21 de octubre.

El jurado, compuesto por el realizador audiovisual Renzo Granda y el montañista Nathan Heald, valoró que la película abordara un problema que afecta a poblaciones distribuidas a lo largo de miles de kilómetros sobre los Andes y la Amazonía mediante una investigación completa y un prima histórico.

"Confluir", producida en el 2017, muestra la travesía de 28 días realizada en balsa por un grupo de científicos sobre el curso del río Marañón para detectar los lugares y aspectos más amenazados por las numerosas presas que se proyectan construir en su cauce, en cuya unión con el río Ucayali forma el río Amazonas .

El filme norteamericano también ganó el premio a la mejor película en la categoría de medio ambiente, una de las seis que formaban parte de la sección oficial del Inkafest, donde también estaban montañismo, escalada, carrera, aventura y cortos peruanos.

En montañismo, el premio recayó en el filme canadiense "Liv along the way", que muestra los esfuerzos de la francesa Liv Sansoz, dos veces campeona mundial de escalada deportiva, en su desafío por alcanzar las 82 cumbres de los Alpes que superan los 4,000 metros de altitud.

En escalada ganó "Silence", dirigida por el argentino Bernardo Giménez, que narra la preparación física y psicológica del escalador checo Adam Ondra para ser la primera persona en completar la escalada más difícil del mundo, una pared de roca con pendiente negativa catalogada como 9C, el mayor grado posible de complejidad.

La película vencedora en la categoría de aventura fue la estadounidense "North of nightfall", un documental sobre la expedición de un grupo de ciclistas de montaña por improvisar pistas de ciclismo desde las cumbres de la isla Axel Heiberg, en lo alto del círculo polar ártico.

Dentro la categoría de carrera, el filme premiado fue "Chasing the breath", dedicado al entrenamiento en Nepal del corredor polaco Robert Celinski para intentar ser el primer extranjero en ganar el maratón Tenzing Hillary Everest, el que se corre a mayor altitud del mundo.

En cortos peruanos resultó vencedor "La vuelta al Huascarán", dirigida por Víctor Jesús, quien muestra una ruta en bicicleta por la Cordillera Blanca para rodear el Huascarán, el pico más alto de Perú, con una altitud de 6,768 metros sobre el nivel del mar.