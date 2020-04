Estephanía Ramírez, country manager de PayU, es el ejemplo encarnado de que a veces la vida te lleva por caminos que no esperabas transitar. Antes de ingresar a la compañía, quería ser diplomática. Hoy, con ocho años en total en la empresa, se siente a gusto y busca impactar desde su cargo. “Mi pasión es crear cambios que sean conscientes y sostenibles. La vida me ha llevado a un punto de referencia donde, si puedo generar ese impacto, lo aprecio y valoro mucho”, afirma la ejecutiva.

¿Qué es lo que más ha disfrutado en su vida laboral?

Aprender mucho de mis jefes. Tuve etapas muy bonitas en mi aprendizaje.

¿Cuál fue la mejor lección que recibió de ellos?

Antes no sabía cómo ser líder, pero me tocaron superiores que me enseñaron muchas cosas. No tenía definido qué tipo de líder quería ser, pero sabía el tipo de jefe que no quería llegar a ser.

“He pasado por cinco cargos en la empresa antes de llegar a ser country manager. Aprendí mucho de mis jefes”.



¿Qué tipo de jefe no quería ser?

El que siempre termina siendo el cuello de botella de los procesos, el que quiere exponer ante todos el mérito.

¿Qué implica ser un buen líder en la empresa?

La gerencia general es una posición solitaria. De la puerta para adentro tienes que guardar la mayor parte de la información para no crear caos afuera.

¿Qué es lo complicado del cargo?

No tienes con quién conversar. Recibes las decisiones horrorosas y luego tienes que poner la cara bonita y contar las noticias.

En esas circunstancias, hay que aplicar la diplomacia...

Intento porque es una pasión que tengo. Tal vez está mal que lo diga, pero mi visión es entrar en algo relacionado a la política o gestión pública.

“PayU está en 18 países en el mundo con más de 1,600 trabajadores. En el Perú, somos 10 personas”.



Siendo una mujer joven, ¿fue difícil llegar a esta posición?

Más que un tema de género, lo que más me impactó fue el tema de edad. Muchas veces me recomendaban que mi apariencia debía tener más maquillaje, por ejemplo.

Y eso le molestaba...

A mí me gusta acoger lo me dicen, procesarlo y darle mi sentido. Me gusta el feedback, pero me fascina más aún que me digan “todo está bien, pero puedes mejorar en esto”.

¿Por qué?

Que me digan que estoy haciéndolo bien me llena de ego, pero no me va a hacer mejor.

Fuera del trabajo, ¿que le gusta hacer?

De lunes a jueves soy superestructurada, rutinaria. A las 7:30 de la noche me meto a mi cama y me despierto a las 4:30 de la madrugada.

¿Qué hace a esa hora?

Entrenar. Tengo un personal trainer y hago una rutina diaria. De lunes a jueves no voy a eventos sociales, pero viernes y sábado soy social, voy al teatro, catas de vino, etc.

¿En qué le beneficia el ejercicio?

Planifico mi día desde ese momento. Hago alta intensidad y cuando mi entrenador se va de vacaciones, nado.

¿Piscina o mar?

Piscina. Me pierdo un poco en el mar. Estar en la piscina es como estar meditando. Además, soy profesora de yoga para niños. No lo ejerzo, pero he aprendido mucho. La natación es una meditación.

