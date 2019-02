¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 3 de febrero?

03 de febrero de 1994, hace 25 años

VENDERAN CENTROMIN EN NO MENOS DE US$ 280 MILLONES

Además se exige un compromiso de inversión de US$ 240 millones y se aceptarán títulos de deuda hasta por US$ 60 millones.



03 de febrero del 2004, hace 15 años

Banco de Crédito afirma: NO SE REQUIERE ITF PORQUE INGRESOS CUBREN DEMANDAS

Entidad financiera y analistas sostienen que Gobierno tendrá ingresos adicionales por S/. 2,148 mlls. este año. Gabinete definirá si habrá cambios al impuesto mañana.

03 de febrero del 2009, hace 10 años

DÓLAR SE DISPARA HASTA S/. 3.20

Banco Central de Reserva se vio obligado a intervenir nuevamente. Presión al alza se debe a la demanda por dólares de todo tipo de clientes. Volatilidad también se vivió en otros países de la región. Exportadores creen que cotización puede llegar hasta S/. 3.30. La semana pasada el Scotiabank señalaba que la burbuja alcista del dólar podría desaparecer, pero, por el momento, mantiene su tendencia alcista. El presidente de Adex señaló, tras sostener una reunión con el BCR, que el instituto emisor dejaría flotar el tipo de cambio, si la tendencia es a que siga subiendo.