¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 9 de junio?

9 de junio de 1994, hace 25 años

INVESTIGACION SOBRE OPERATIVO EN HUALLAGA CULMINA A FIN DE MES

Comisión de DD.HH. viajará nuevamente a la selva para entrevistar a los militares que intervinieron en la operación Aries.



9 de junio de 1999, hace 20 años

Vicepresidente de Adex: “ACUERDO CON FMI NO ES GARANTIA PARA EVITAR MAYOR GASTO FISCAL”

Carlos Castro afirmó que los proveedores de EsSalud no están debidamente controlados. Señaló que las exportaciones de productos no tradicionales no muestran aún una recuperación.

9 de junio del 2004, hace 15 años

DISMINUYE RIESGO PARA INVERTIR EN EL PERÚ

Standard & Poor's mejoró calificación de riesgo crediticio y ubicó al país a un peldaño del grado de inversión. Progreso se debe a que aumentó fortaleza de la economía pese a ruido político.

9 de junio del 2009, hace 10 años

SOLO SE EJECUTÓ EL 20% DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA SELVA

MEF considera que las obras del gobierno central se desarrollan a buen ritmo, opinión que no comparte el congresista Eguren. Perupetro estima que hay 6,015 millones de barriles de crudo en lotes de la selva. Canon no favorecería a comunidades nativas. La tensión en la selva poco a poco va disminuyendo. Para hoy se espera que se despeje la carretera de Tarapoto a Yurimaguas. Keiko Fujimori plantea que Congreso suspenda la vigencia del polémico decreto 1090 para crear condiciones de diálogo.