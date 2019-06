¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 8 de junio?

8 de junio de 1994, hace 25 años

EL GOBIERNO COMPRARIA EXCEDENTES DE ARROZ

Adquiriría 400 mil toneladas. Según la ONA, el ministro de Agricultura renunciaría al cargo, si no se cumplen acuerdos con arroceros.



8 de junio de 1999, hace 20 años

Frente a reclamos de Comex: MEF NO HAY ATRASO EN DEVOLUCION DE IMPUESTO A EXPORTADORES

Joy Way señaló que aún no se define monto de bonos que se emitirán para canje de cartera pesada de los bancos. No hubo modificaciones importantes en Carta de Intención con FMI que ayer se suscribió.

8 de junio del 2004, hace 15 años

PPK: EN EL PERU NO SE SABE A DONDE VAMOS

Falta de visión es obstáculo para crecimiento, señala ministro de Economía. Afirma que se necesitan políticas para redistribuir ingreso. Estima que prosperidad renace en Lima, pero no en provincias.

8 de junio del 2009, hace 10 años

VAN S/. 560 MLLS. EN PÉRDIDAS POR PARO DE NATIVOS

Solo en Amazonas, se estima que las pérdidas llegan a los S/. 200 millones. Indígenas amenazan lote de Pluspetrol en Loreto y aeropuerto de Trompeteros. En San Martín, hay exploración petrolera en tres zonas y 17 en Loreto. Confiep solicita reunión con García. El ingreso per cápita en Amazonas llega a S/. 215. Si bien las pérdidas en la economía se pueden cuantificar, el impacto negativo en la imagen del país es tremendo, advirtió la Confiep, pues afecta las inversiones. El ministro de Defensa admitió que hay deficiencias en el sistema de inteligencia, aunque dijo que los problemas no son de ahora.