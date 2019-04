¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 8 de abril?

08 de abril de 1994, hace 25 años

Vicepresidenta ejecutiva del BID afirma: AVANCE DE REFORMAS EN EL PERU REQUIERE DE MAYOR CONSENSO SOCIAL

Nancy Birdsall, en entrevista exclusiva a GESTION, señaló que el banco otorgaría más recursos de largo plazo al sector privado.



08 de abril de 1999, hace 20 años

Sobre denuncias en Aduanas: JOY WAY EXIGE PRUEBAS, MUFARECH RESPONDE QUE YA LAS ENTREGO

Ministro de Trabajo señaló que Fujimori no está bien informado y envió documentos sustentatorios al Congreso. Higaonna sostuvo que acusaciones de Martín Mendocina sólo son chismes.

08 de abril del 2009, hace 10 años

CARRANZA RECLAMA AGRESIVIDAD AL BCR PARA ENFRENTAR CRISIS

MEF considera que hay gran espacio para tener una política monetaria muy expansiva ahora. Proyecta que en el tercer trimestre habrá una ejecución muy alta de la inversión pública. Estima que la 'luz al final del túnel' sería en el 2010 y que el 2009 será un año con luces y sombras. En el corto plazo, descarta cambios en los impuestos. Promete que no se hará ninguna 'locura'. El ministro de Economía sostuvo la necesidad de que el Banco Central reduzca la tasa de interés para luchar contra la desaceleración del crecimiento. Hoy se espera que el directorio del BCR tome una decisión en ese sentido.