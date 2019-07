¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 7 de julio?

7 de julio de 1994, hace 25 años

METAS ACORDADAS CON FMI SERIAN SUPERADAS ESTE AÑO

Fujimori afirmó que crecimiento de la producción será superior al 7%. Adelantó que no habrá sorpresas en discurso del 28 de julio.



7 de julio de 1999, hace 20 años

HOKAMA: PROVEEDORES NACIONALES SI SE BENEFICIARAN CON CAMISEA

Señaló que su participación se negociará en los contratos de operación con las empresas ganadoras de la subasta, pues en las bases de licitación no está contemplada.

7 de julio del 2004, hace 15 años

MUFARECH ARREMETE CON TODO CONTRA PPK

Congresista acusa al ministro de Economía de irresponsable por afirmar que salvaguardias chinas influyeron en inflación. Considera que Kuczynski y ministro de Comercio Exterior deben "Callarse la boca.

7 de julio del 2009, hace 10 años

EL PERÚ LOGRA CAPTAR US$ 1,000 MILLONES PESE A RUIDO POLÍTICO

Demanda por bonos peruanos fue de US$ 4,450 millones. Es decir, superó en 4.5 veces la oferta. Es la primera emisión a un plazo mayor a diez años que realiza un país de la región, desde que se inició la crisis financiera mundial. En la semana de los paros y jornadas de protesta, el Gobierno obtuvo un éxito en el exterior. Colocó una emisión de bonos de US$ 1,000 millones para culminar el pago de la deuda comercial reprogramada con Francia e Italia.