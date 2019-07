¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 6 de julio?

6 de julio de 1994, hace 25 años

RENTABILIDAD BURSATIL FUE DE 17% EN PRIMER SEMESTRE

Acciones líderes tuvieron un rendimiento de 27.3%, mientras que las operaciones de reporte en dólares generaron ganancias de 1.2%.



6 de julio de 1999, hace 20 años

JOY WAY: NO HABRA RECORTE DE LA INVERSION PUBLICA

Crecimiento económico fue 4.9% en mayo. Ministro de Economía negó que vaya a darse un “paquete económico”, pero no descartó ajustes.

6 de julio del 2004, hace 15 años

MEF PREOCUPADO POR REPUNTE INFLACIONARIO

PPK señala que mayor inflación es por sequía, salvaguardias chinas y alza de combustibles. Anticipa que BCR dejará que suba el dólar. Advierten que Banco Central vuelve a usar "maquinita"

6 de julio del 2009, hace 10 años

SIGUE LENTITUD: SOLO SE EJECUTA 22% DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEF reconoce que en primer semestre avance no es nada halagador. Los gobiernos regionales muestran el menor porcentaje de gasto del presupuesto. Si bien el monto ejecutado este año será mayor al del 2008, no superará el 90% de lo presupuestado. En los últimos meses se ha desacelerado el crecimiento de la inversión pública. El viceministro de Hacienda, José Arista, advirtió que el principal 'cuello de botella' es que en los gobiernos regionales no hay, actualmente, importantes proyectos de inversión con expedientes técnicos listos para su ejecución.