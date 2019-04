¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 6 de abril?

06 de abril de 1994, hace 25 años

Presidente Fujimori: ORGANISMOS INTERNACIONALES NO COMPRENDIERON AUTOGOLPE

Señaló que no se arrepiente de la medida que adoptó el 5 de abril de 1992. Si ocurrieran las mismas circunstancias la repetiría



06 de abril de 1999, hace 20 años

REESTRUCTURACION DE DEUDAS BENEFICIARA A 40 MIL EMPRESAS

Presidente de Cofide espera que bancos sean racionales en la tasa de interés que cobren. Anunció que próximamente se pondrá en marcha un programa para aliviar las deudas empresariales en soles.

06 de abril del 2004, hace 15 años

SUNAT RECAUDARIA POR ITF SOLO LA MITAD DE LO ESTIMADO

Mientras MEF espera captar S/. 1,000 mlls. este año, jefa de Sunat afirma que sólo se obtendrán S/. 550 mlls. En junio empieza fiscalización a contribuyentes con información del nuevo impuesto.

06 de abril del 2009, hace 10 años

SE INVERTIRÁN MÁS DE US$ 100 MILLONES EN GASTRONOMÍA

Recursos se destinarán a la apertura de nuevos locales y franquicias. En el país hay 257 restaurantes clasificados para el turismo, de los cuales 122 están en Lima. El año pasado, el nivel socioeconómico C salió a comer a la calle más que los segmentos A y B. Gastón Acurio apuesta a que el mercado de la gastronomía peruana llegue a US$ 150 mil millones en los próximos años, valor que actualmente tiene la cocina japonesa. Una de las carencias del sector es que falta personal calificado.