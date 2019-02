¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 5 de febrero?

05 de febrero del 2004, hace 15 años

GABINETE NO MODIFICO EL ITF

Pese a críticas Para el Gobierno impuesto no es inconstitucional y se aplicará desde marzo, ratificó Jaime Quijandría. Empresarios seguirán con acciones para su derogatoria.



05 de febrero del 2009, hace 10 años

ALAN YA NO QUIERE SEGUIR CON EL FMI

Gobierno no renovará acuerdo que culminará este mes. FMI recomienda acelerar reforma de las exoneraciones tributarias. Fondo advierte riesgos en entidades de microfinanzas. El Fondo Monetario reveló que el Gobierno ha sido muy claro en que no tiene intención de continuar un acuerdo con el organismo internacional. Entre las últimas recomendaciones considera, al igual que el Ministerio de Economía, que no es conveniente rebajar los impuestos en medio de la crisis mundial, aunque remarca la necesidad de seguir con la reforma del IGV.

05 de febrero del 2014, hace 05 años

EN MINUTOS EMBARGARÁN CUENTAS EN BANCOS POR DEUDAS

Poder Judicial aprueba proyecto para que los jueces puedan ser más rápidos en ordenar embargos. A partir de este año, quedarán atrás los engorrosos trámites que las empresas y personas deben realizar para cobrar sus deudas mediante embargo de cuentas bancarias.