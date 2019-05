¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 31 de mayo?

31 de mayo de 1994, hace 25 años

EN AGOSTO EE.UU. EVALUARA SI MANTIENE ADVERTENCIA SOBRE LOS VIAJES AL PERU

Ministra Canale señaló que Canadá y otros países, han modificado avisos que alertan sobre el peligro de venir al país.



31 de mayo de 1999, hace 20 años

SUNAT DEJA DE INCENTIVAR PAGO VOLUNTARIO DE SANCIONES

Cámara de Comercio advierte que deficiente interpretación de la administración tributaria impide reducción de las multas a contribuyentes que subsanan voluntariamente sus infracciones.

31 de mayo del 2004, hace 15 años

MEF: BAJA PRODUCTIVIDAD IMPIDE TENER TRABAJADORES EN PLANILLA

Advierte también que, dados los altos costos laborales, para que contratación formal sea rentable a las empresas, la productividad del trabajador debe ser tal que financie un salario y medio al año.