¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 31 de enero?

31 de enero de 1994, hace 25 años

HOY SE INICIA FASE FINAL DE VENTA DE COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS Y ENTEL PERU

Las ocho empresas preclasificadas entregarán documentación sobre consorcios que han formado. Precio base de la subasta se conocerá en próximos días.



31 de enero de 1999, hace 20 años

Ministra de Justicia anuncia: GOBIERNO RESPONDERIA A COMISION DE DD.HH. DE OEA EN PROXIMOS 15 DIAS

Carlota Valenzuela informó que el Ejecutivo y el Legislativo trabajan en el pronunciamiento que presentará el régimen.

31 de enero del 2014, hace 05 años

MAYORÍA DE CHILENOS Y PERUANOS CREE QUE EL PERÚ GANÓ CON EL FALLO DE LA HAYA

En mayo se conocerá el potencial pesquero de los 50 mil km2 de mar. Ministro de Energía y Minas no descarta exportar gas natural a mercado chileno. Cuota de jurel que Chile intenta imponer al Perú se define hoy en Ecuador. El 55% de los peruanos y el 58.5% de los chilenos piensan que el Perú ganó en el reclamo ante La Haya para definir el límite marítimo, revela el primer sondeo realizado sobre el fallo de la corte. La encuesta también muestra que la popularidad de Humala presenta un repunte. En tanto que el 52% de chilenos está en desacuerdo con el fallo. La canciller Eda Rivas dijo que no está en agenda suscribir la Convención del Mar, pues no es condición para la ejecución de la sentencia. En los primeros días de febrero, se fijará el cronograma para el cumplimiento de la decisión de la corte.