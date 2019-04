¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 3 de abril?

03 de abril de 1999, hace 20 años

OFICIALISMO NO REPONDRA A TRES EX MAGISTRADOS DEL TC

Martha Chávez afirmó que ese es el temperamento de C90-NM en el Congreso. Opinó también que una resolución de la Corte Interamericana sobre caso Ivcher no afectará imagen del país.



03 de abril del 2009, hace 10 años

ESTADO NO PONDRÁ UN SOL EN DOE RUN

Salvataje de la minera será con aval del sector privado por US$ 175 millones de proveedores. Accionistas de la compañía capitalizarán deudas por US$ 156 millones. Por el momento sigue vigente que el PAMA deberá culminarse en octubre. Tal como adelantó Gestión en la víspera, finalmente la solución a Doe Run fue sin necesidad de que hubiera aval del Estado. "Es una solución netamente privada", remarcó el ministro de Economía, confirmando lo que hace diez días anunciara el viceministro de Minas.

03 de abril del 2014, hace 5 años

ECONOMÍA RECUPERÓ EL PASO EN FEBRERO

Habría crecido 5.2%, superando a enero. Sin embargo, expectativas empresariales se reducen, según encuesta realizada en marzo. El presidente del Banco Central, Julio Velarde, dijo que la actividad minera, la generación eléctrica y el consumo de cemento se muestran más dinámicos. Explicó que el dinamismo de algunos sectores, como el de bienes duraderos, se ha visto resentido porque estos han subido de precio por el tipo de cambio más alto. Subrayó que pese a la caída de la confianza empresarial en marzo, aún se mantiene en el tramo positivo, es decir, por encima de 50 puntos.